Polo Conad, pasticcio sindaco, sarà la proprietà a fare chiarezza sul progetto

Il dibattito, a tratti acceso, in corso da mesi sul progetto di espansione del Polo Logistico Conad all'area ex Civ&Civ riceve in queste ore una scossa. Legacoop, Conad, proprietà dell'area x Civ&Civ e progettisti convocano una conferenza stampa per giovedì 12 maggio per illustrare quel progetto che dopo essere passato nella prima contestata versione dalla Conferenza dei Servizi ha dovuto subire modifiche dettate in quella sede dalle osservazioni presentate dai soggetti istituzionali e privati (i cosiddetti portatori di interesse), tra cui anche i cittadini riuniti nel locale Comitato Villaggio Europa. Un progetto che nella sua versione modificata dovrà pesto tornare al vaglio della conferenza per un via libera quasi definitivo in vista del passaggio in Consiglio Comunale per l'approvazione finale.Un progetto che, si sapeva, i titolari stavano appunto rielaborando e modificando sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Servizi, ma che non si poteva immaginare sarebbe stato anticipato da una presentazione alla città direttamente da parte dei privati.Riprendendosi la palla e parlando, da privati cooperatori che da anni sono parte integrante della città, a carte scoperte. Una situazione di frattura e di stop al dialogo, quella che si è creata ormai da mesi tra Sindaco, Amministrazione e cittadini, scomoda e politicamente dannosa per il PD che, secondo indiscrezioni, avrebbe auspicato l'intervento del Presidente della Regione Bonaccini. Per riportare sui binari giusti e del dialogo e del confronto con i cittadini e con i privati una discussione che il sindaco avrebbe nei fatti portato ad un binario morto.Situazione che potrebbe avere motivato la reazione dello stesso sindaco e la sua decisione di annunciare, nei giorni scorsi , in maniera alquanto estemporanea, dalle colonne di un solo giornale, il cambio radicale del progetto. Con tanto di plauso pronto del PD. Pur senza entrare nel merito. Forse un'altro passo non azzeccato da parte di Muzzarelli, nelle forme e nei tempi. Il sindaco non è il titolare del progetto e nemmeno proprietario dell'area sul quale si svilupperà. Il comune ha sì il diritto doverlo valutare e approvarlo, nella sua compatibilità degli strumenti urbanistici, una volta definito e depositato ufficialmente, ma non ne è il titolare.Anticipare in maniera ufficiosa, parziale e senza entrare nel merito modifiche comunque prospettate come radicali di un progetto che i privati e solo i privati sono impegnati a rielaborare in vista della sua presentazione, oltre che essere inopportuno, potrebbe non essere piaciuto ai diretti interessati.Titolari e privati che con tanto di avvallo di Legacoop sembrano avere reagito riprendendo direttamente in mano la questione e la strategia di comunicazione sul progetto, convocando appunto la conferenza stampa di giovedì. Specificando che il progetto, in vista della prossima conferenza dei servizi, è ancora in elaborazione ma si è in grado comunque di fornire alla città già importanti dettagli di merito. Con particolare riferimento alla nuova struttura. Appuntamento alle ore 12 di giovedì.