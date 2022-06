Qualità della vita, Modena non è un paese per bimbi: 42esima in Italia

Modena scivola verso il basso nelle classifiche sulla qualità della vita del Sole 24 Ore.La seconda edizione dei tre indici d'età (bambini, giovani, anziani), calcolati ciascuno su 12 parametri statistici forniti da fonti certificate (Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia), è stata presentata ieri in anteprima al Festival dell’Economia di Trento. Le classifiche, pubblicate la prima volta a giugno 2021 sono una tappa della storica indagine di fine anno.Complessivamente fine 2021 Modena si classificata al 24esimo posto in Italia ( qu i), mentre oggi si colloca al 42esimo posto nella fascia bambini, al 10 posto nella fascia giovani e al 25esimo posto nella fascia anziani.Nel dettaglio per la qualità della vita dei bambini Modena si colloca al decimo posto per tasso di fecondità, al 25esimo posto per pediatri attivi ogni mille residenti 0-14 anni, 89esima per spazio abitativo (superficie media/componenti medi delle famiglie), 106esima, quindi penultima, per numero medio di studenti per classe nelle scuole pubbliche, 11esima per scuole accessibili, 20esima per posti autorizzati negli asili nido, 49esima per giardini scolastici (mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo), sesta per verde attrezzato, 62esima per edifici scolastici con la mensa in percentuale sul totale, 81esima per edifici scolastici con la palestra in percentuale sul totale, 63esima per delitti denunciati a danno di minori.Va meglio Modena nella classifica per la fascia 18-35 anni, anche se sul fronte della imprenditorialità giovanile si collaca all'83esimo posto. 28esima per aree sportive, 17esime per amministratori comunali under 40, 55esima per canone di locazione, 59esima per gap affitti tra centro e periferia, 44esima per età media al parto, 74esima per bar e discoteche, 12esima per imprese che fanno e-commerce, 21esima per laureati, 15esima per disoccupazione giovanile.Anche per gli anziani la vita a Modena è peggiorata in base alla classifica Sole 24 Ore. La provincia si colloca 13esima in Italia per speranza di vita over 65 anni, 64esima per biblioteche ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre, 62esima per assistenza domiciliare, 19esima per orti urbani, 51esima per trasporto anziani-disabili, 33esima per indici di dipendenza degli anziani, 84esima per numero di infermieri ogni 100mila abitanti, 69esima per consumo di farmaci per depressione, 27esima per consumo di farmaci per malattie croniche, 13esima per numero di geriatri ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre, 20esima per numero di medici specialisti.