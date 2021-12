Qualità della vita, Modena perde 9 posti. Dramma furti e riciclaggio

Modena perde nove posizioni nella tradizione classifica del Sole24Ore sulla qualità della vita in Italia e scivola al 24esimo posto su 107 province. Al primo posto figura Trieste, seguita da Milano e Trento. Bologna è sesta perdendo 5 posizioni. Modena è 14esima per quanto riguarda ricchezza e consumi, 20esima per affari e lavoro, 11esima per Demografia, società e salute, 36esima per ambiente e servizi, 44esima per cultura e tempo libero, 20esima per qualità della vita delle donne, ma scivola all'86esimo posto per Giustizia e sicurezza (addirittura 105esima, terz'ultima in Italia per furti in abitazione e penultima per denunce per riciclaggio).