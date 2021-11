Da domani Rossi non corre più... E sarà ancora meno domenica

Da anni, come canta Cremonini, non è più domenica. Senna e Baggio da tempo con il loro addio, drammatico il primo e anagrafico il secondo, hanno rubato un pezzo di domenica agli italiani e oggi probabilmente Valentino Rossi ritirandosi dalle corse ha tolto il pezzo che era rimasto.Festeggiato come solo le icone possono essere festeggiate, il Dottore oggi a Valencia ha reso tutti un po' più soli, un po' più tristi, nonostante il clima fatto di sorrisi e abbracci del dopo gara. E in quei tutti, forse, per la generazione anni '80, l'ultima ad aver avuto il privilegio di guardare tutte le corse e i grandi eventi sportivi senza la dittatura di Sky o Dazn e senza le anticipazioni in mano sul cellulare, l'ultimo giro di Rossi lascia qualche rimpianto in più.Valentino Rossi approdò 26 anni fa in una MotoGp ancora semi-artigianale divenendone l'icona della trasformazione in sport d'eccellenza, al pari della Formula 1. In due decenni e mezzo Rossi in ogni curva e in ogni azzardo ha regalato un sogno a chi lo guardava e si riconosceva in quel sorriso e in quella parlata romagnola capace di rendere facili le cose più difficili. La sfrontatezza della sfida a Max Biaggi, il miracolo del MotoGp vinto nel 2004 al primo anno in Yamaha, la tragica morte di Simoncelli a Sepang, finanche quel video del 2007 sbagliato nei modi e nei tempi per difendersi dalla vertenza con l'Agenzia delle Entrate. La storia di Valentino Rossi si intreccia con la storia personale di ciascuno di noi, quasi che l'epopea dell'eroe di Tavullia sia stata disegnata per correre in parallello alle storie nascoste e personali di chi ne seguiva le evoluzioni in pista. Per dirla ancora con Cremonini non è più domenica perchè il Tempo o il Destino ci ha fregati due volte: un po' perchè si è costretti a fumare da soli l'ultima Winston blu e un po' perchè Rossi da domani non corre più. Con l'addio alle corse del Dottore si spegne l'ultimo rito collettivo pre-social, si spegne l'ultima occasione per ripetere che Rossi c'è, che una speranza di un miracolo all'ultima curva, di vincere un Mondiale anche in sella a un Peugeot che arranca in salita, c'è. E allora non resta che consolarsi con chili di marmellata.