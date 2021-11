Motogp: a Valencia trionfo Bagnaia, podio Ducati. Valentino 10° nell'ultima danza

Il record Ducati, sul podio con Pecco Bagnaia, primo anche oggi, nella quarta gara vinta nelle ultime sei, e nell'ultima gara di campionato a Valencia, seguito da Martin e Miller, segna uno spettacolo, ma non copre l'attenzione e la festa per il grande protagonista della giornata, Valentino Rossi. Per lui ultima gara, chiusa al tra i primi dieci. Dove il primo, Bagnaia, è comunque uno dei suoi allievi. Quello dell'Accademy. Quasi un passaggio di testimone in una storia tutta italiana. Per Rossi forse la miglior gara dell'anno. Un Valentino con il volto stampato nella struttura dell'edificio principale del circuito affacciato sul rettilineo centrale. Quasi ad osservare dall'alto una giornata storica. Una carriera straordinaria, la sua, lunga 26 anni, appunto leggendaria, sottolineata dalla presenza e dal saluto a distanza di tutti i campioni del motociclismo di ieri e di oggi. Giro d'onore storico, tra i fuochi d'artificio e centinaia di fumogeni gialli in un grande enorme grazie, stampato sul retro della tuta dell'ultima gara, e tributato dai tifosi non solo suoi, ma di tutto il mondo del motociclismo.La gara di oggi ha visto al quarto posto la Suzuki di Mir straordinaria nel misto ma più lenta rispetto ad una incredibile motore Ducati nel rettilineo. Quinto Quartararo, campione del mondo.