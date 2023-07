Figliuolo mio, un po' t'amo un po' ti odio: i tormenti del numero 2 Bonaccini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Fianco a fianco sull'elicottero per una visita dall'alto dei Comuni alluvionati, Bonaccini ha vissuto uno straniante pendolo tra attacco al Governo ed elogio al neo commissario, tra critica dura e ammirazione morbida nei confronti del Generale Alpino.Dopo aver definito Figliuolo ' scelta sbagliata ', dopo aver detto addio alla gestione dei fondi statali che dovranno coprire i 9 miliardi di danni causati dalla alluvione, dopo aver rivendicato stamattina stessa una sua nomina a commissario 'non perché io sia più intelligente di altri, ma perché quella filiera istituzionale aveva funzionato molto bene sul terremoto', Bonaccini è stato costretto a fare buon viso a cattivo gioco davanti all'uomo in divisa mimetica.Sorrisi e pollici alzati e alle critiche appena pronunciate nessun cenno.Accanto a Figliuolo in conferenza stampa , il governatore emiliano si è esibito in complimenti e salamelecchi. 'Ringrazio il generale Figliuolo che, ancor prima della nomina formale, che auspichiamo arrivi al più presto, ha deciso con grande senso di responsabilità di venire subito in Emilia-Romagna, rispondendo all’invito che gli ho fatto a nome dei territori e del sistema regionale. È un segno di rispetto verso le popolazioni colpite che ovviamente apprezziamo' - ha detto Bonaccini. Eh certo. Per una 'scelta sbagliata' non male come accoglienza.Ma in fondo il teatrino è questo. Un po' ti amo, un po' ti odio, con Bonaccini costretto a cercare una rivincita dopo le due sonore sconfitte, magari retrocedendo e accettando a una 'semplice' candidatura a sindaco di Modena.

Con Figliuolo che, dal canto suo, passa da capo della lotta alla pandemia, a valoroso militare in guerra contro il cambiamento climatico che avrebbe causato l'alluvione. Con Fdi che ricorda (giustamente) le responsabilità politiche di Bonaccini nella scarsa manutenzione del territorio (concausa della alluvione) e dimentica gli attacchi che lanciò a Figliuolo stesso pochi mesi fa, durante la sciagurata gestione dell'emergenza pandemica Covid, con l'orrore rappresentato dalla introduzione del green pass.

Maschere di uno spettacolo al quale i cittadini credono sempre meno. Costretti a fare i conti con una realtà drammatica che con la politica ha poco (o nulla) a che fare.

Giuseppe Leonelli