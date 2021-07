La strana idea di democrazia del sindaco di Carpi: 'Chi non si vaccina sta a casa: semplice'

'In Francia dopo il discorso di Macron, ci sono state 1 milione di prenotazioni. La variante Delta sta facendo aumentare i contagi in Italia, e si torna a parlare di zone gialle. Non è accettabile che per garantire la libertà di non vaccinarsi debba essere messa nuovamente a rischio la libertà di tutti. Scuola, lavoro, sport, cultura, vita… La mia proposta è semplice: Chi non si vaccina resta a casa gli altri si muovono! Semplice, democratico, giusto'. A parlare in questi termini è il sindaco di Carpi Alberto Bellelli.Scopriamo così che per Alberto Bellelli è 'democratico e giusto' obbligare a stare in casa tutti coloro che in modo legittimo (non esiste alcun obbligo ad oggi) decidono di non sottoporsi a un trattamento sanitario. Calpestati in un secondo anni di battaglie e di conquiste di diritti di libertà. Così con un post su Facebook, con una 'semplice proposta'...Ricordiamo a riguardo al sindaco di Carpi che il regolamento Ue 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, sul certificato cosiddetto Green Pass afferma letteralmente: 'È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate'.