Voto Modena, al via grandi manovre: Pd ha già scelto Bortolamasi, centrodestra diviso

L'incontro di ieri in Municipio tra il sindaco Giancarlo Muzzarelli e i parlamentari eletti a Modena ha rappresentato in modo plastico l'avvio delle grandi manovre a Modena in vista delle amministrative 2024. Il primo cittadino ha fatto gli onori di casa accogliendo sia i parlamentari della sua area (Guerra, Rando e Vaccari) che quelli della maggioranza di Governo (Barcaiuolo e Dondi), espressione della minoranza a Modena.Del resto il gap a livello locale tra maggioranza e opposizione è evidente. Il centrosinistra a traino Pd ha già di fatto individuato il proprio candidato sindaco nella figura dell'attuale assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi (), mentre il centrodestra è ancora in alto mare. Al momento le tre gambe della coalizione si stanno muovendo in modo autonomo.I nomi che circolano sono quelli di(sostenuto da Forza Italia e da una fetta della Lega), del consiglierein quota strettamente leghista e di, attuale presidente cittadino di Fratelli d'Italia.Nomi che difficilmente paiono in grado di attrarre su di sè i consensi dell'intera coalizione e - tanto meno - in grado di guardare a un elettorato centrista.Nonostante il forte traino nazionale le elezioni del 25 settembre hanno infatti dimostrato che Modena la maggioranza di centrosinistra (M5S più Pd) tiene e quindi la speranza del centrodestra per arrivare a un ballottaggio è quella di una spaccatura all'interno nel campo avversario. La principale linea di frattura è quella che divide l'area centrista guidata dalla consigliere regionaledalla corrente ex Ds e su questa frizione l'attuale opposizione potrebbe insistere. Magari con un candidato in grado di parlare anche a un elettorale cattolico. Uno scenario che però a poco più di un anno dal voto ancora appare lontano dal realizzarsi.