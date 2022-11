Modena, il sindaco incontra parlamentari: 'Collaboriamo per la città'

Dai bilanci degli enti locali, già messi a dura prova dal Covid e ora alle prese con la crisi energetica, agli investimenti programmati con le risorse del Pnrr, passando per le richieste in tema di sicurezze e legalità (a partire dalla dotazione degli organici delle forze dell’ordine), per il progetto relativo alla “Nuova cittadella della Giustizia”, per il quadro delle infrastrutture del territorio, per le questioni aperte rispetto alla scuola, alla sanità, al welfare e alle politiche abitative, per i temi ambientali e i finanziamenti attesi in campo culturale e sportivo, senza dimenticare anche un riferimento ai sostegni per il sistema fieristico, per l’ippodromo e per i progetti di sviluppo della Smart city.Sono gli argomenti che il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ha affrontato oggi con i parlamentari modenesi che hanno accettato il suo invito a un incontro in Municipio.L’obiettivo dichiarato era avviare una relazione istituzionale e una collaborazione per tutelare nel miglior modo possibile gli interessi del territorio, 'al netto delle differenze di ruolo e collocazione politica: lavoriamo per il bene di Modena, famiglie e imprese si aspettano dalla politica un contributo costruttivo per il bene della comunità', come ha specificato Muzzarelli che era affiancato dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi.Hanno partecipato all’incontro i senatori Michele Barcaiuolo e Vincenza Rando, i deputati Daniela Dondi, Maria Cecilia Guerra, Stefano Vaccari; Stefania Ascari in collegamento. A loro, come verrà inviata agli altri parlamentari che non hanno partecipato all’incontro, è stata consegnata la documentazione su tutti i temi sviluppati e, da parte del presidente Poggi, le mozioni e i documenti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale negli ultimi mesi che riguardano competenze delle Camere e del Governo. Le questioni sono relative alla cittadinanza, all’urbanistica, alla rigenerazione e alla manutenzione della città, all’ambiente e alla crisi climatica, al trasporto pubblico locale, ai vincoli e ai limiti normativi che stanno penalizzando il Comune rispetto ai temi del personale e dei servizi pubblici locali.