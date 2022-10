Biden: 'Forniremo all'Ucraina sistemi avanzati di difesa aerea'

Il presidente americano Joe Biden si è impegnato con il leader ucraino Volodymyr Zelensky 'a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi sistemi avanzati di difesa aerea'.Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sulla telefonata. Biden 'ha anche sottolineato il suo continuo impegno con alleati e partner per continuare a imporre costi alla Russia, ritenendo la Russia responsabile dei suoi crimini di guerra e e delle sue atrocità'. Il presidente Usa ha condannato gli attacchi missilistici della Russia in tutta l'Ucraina e ha espresso 'le sue condoglianze alle famiglie di coloro che sono stati uccisi e feriti in questi attacchi insensati'.Anche dall'Unione europea arriva una ferma condanna alla nuova escalation nel conflitto. “Ho sentito il ministro degli Esteri ucraino Kuleba per condannare gli attacchi indiscriminati della Russia contro i civili e le infrastrutture in Ucraina – scrive su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell – l'Ue resta al fianco del coraggioso popolo ucraino, la cui forza e resistenza sono lodevoli. Arriverà nuovo supporto da parte nostra a Kiev”. La settimana scorsa, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si chiede agli Stati membri di 'aumentare massicciamente l’assistenza militare all’Ucraina'.