Guerra in Ucraina, folle escalation. La Ue: 'Più armi agli ucraini'

'L'attacco indiscriminato di oggi contro i civili porta l'invasione russa in una fase più pericolosa. Per difendersi, gli ucraini hanno bisogno di ulteriore supporto militare, umanitario e politico. L'Europa la sosterrà in uno spirito di vera solidarietà'. A dirlo è stata la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo intervento alla Settimana europea delle Regioni e delle città.Stessa posizione dalla Nato. 'Ho parlato con il Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha condannato gli orribili e indiscriminati attacchi della Russia alle infrastrutture civili in Ucraina.Gli attacchi all'Ucraina di questa mattina sono un 'primo episodio, ce ne saranno altri', ha scritto su Telegram il numero due del consiglio di sicurezza della Russia nonchè ex presidente russo, Dmitry Medvedev. 'Dal mio punto di vista l'obiettivo deve essere lo smantellamento totale del regime politico dell'Ucraina'.Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che la risposta di Mosca sarà 'dura' se Kiev continuerà a compiere attacchi terroristici sul territorio russo. Il capo del Cremlino ha anche affermato che dopo gli ultimi attacchi l'Ucraina si pone sullo stesso piano delle organizzazioni terroristiche internazionali.'Il pianeta potrebbe essere a un passo dalla Terza Guerra mondiale' - ha detto l'ex presidente Donald Trump, nel corso di un comizio a Mesa, in Arizona. Trump ha attaccato l'amministrazione Biden per non essere riuscita a evitare l'invasione russa dell'Ucraina e la tensione che ne è derivata. 'Noi - ha detto - dobbiamo chiedere subito negoziati di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina o ci ritroveremo con la Terza guerra mondiale, e non ce ne sarà più una come questa. Non avremmo avuto una guerra del genere se non avessimo avuto gente stupida che non aveva idea di cosa stesse succedendo'.