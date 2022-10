La risposta di Putin all'attentato del Ponte di Crimea: bombe su Kiev

Non si è fatta attendere la risposta del presidente russo Vladimir Putin all'attentato al Ponte di Crimea rivendicato da fonti ucraini . Esplosioni hanno scosso questa mattina almeno sette città ucraine: lo riporta il New York Times.In particolare a Kiev si sono registrate una serie di esplosioni nell’area centrale della città, dopo mesi in cui la capitale dell’Ucraina era stata risparmiata dai bombardamenti nell’ambito del conflitto con l’esercito russo che prosegue da fine febbraio. A darne notizia sul suo canale Telegram è lo stesso sindaco Vitali Klitschko riferendo che sono state colpite infrastrutture importanti.'La mattina è difficile. Decine di missili e droni iraniani. L'obiettivo sono le strutture energetiche del Paese. Nelle regioni di Kiev e Khmelnytsky, Leopoli e Dnipro, Vinnytsia, regioni di Frankiv, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Zhytormyr, Kirovohrad, il Sud - afferma Zelensky -. Vogliono panico e caos, vogliono distruggere il nostro sistema energetico. Il secondo obiettivo sono le persone: l'ora e i luoghi degli attacchi sono stati scelti per causare il maggior danno possibile. Ma l'Ucraina era qui prima che apparisse il nemico, sarà qui dopo di lui'.