Francia, una marea di persone in piazza contro green pass obbligatorio

Sono state 114mila le persone scese in piazza ieri in Francia per protestare contro l'obbligo di green pass annunciato da Macron. I dati arrivano dal ministero dell'Interno: solo a Parigi hanno manifestato circa 18mila persone. Le misure annunciate da Macron prevedono, da inizio agosto, l'obbligo di pass sanitario nei trasporti (aerei, pullman e treni), per entrare nei ristoranti, nei bar e l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. 'Libertè! Nous sommes des Français libres' il grido che ha accomunato ieri le decine di migliaia di manifestanti accompagnato dall'invito a Macron a dimettersi.E un camper tagliava la folla a Parigi: a bordo, Richard Boutry, ex giornalista della televisione francese, che viaggia attraverso la Francia e divenuto punto di riferimento della protesta.