Green pass, migliaia in piazza in Francia contro l'annuncio di Macron

Continuano le proteste in Francia dopo l'annuncio di Macron del pass sanitario per entrare nei ristoranti, nei bar, nei cinema o per prendere l'aereo o il treno.Anche oggi migliaia di persone si stanno radunando in diverse città per protestare contro una misura che dovrebbe essere varata dal Consiglio dei ministri lunedì prossimo. La manifestazione parigina, con appuntamento nel quattordicesimo arrondissement, è iniziata alle 14.30 ed è sostenuta dai 'gilet gialli'. Sono già arrivate centinaia di persone, secondo quanto riferisce il sito di Le Parisien: a Lille sono almeno 500 i manifestanti che sono già in strada. Fra i partecipanti vi sono anche operatori sanitari che chiedono 'più tempo' per vaccinarsi e bollano l'ultimatum del 15 settembre di Macron come 'insopportabile'. La protesta e' in corso anche a Strasburgo, dove 600 persone dicono no alla 'crescente soppressione delle liberta''. Stessi slogan a Perpignan, nel sud della Francia, dove i manifestantichiedono addirittura le dimissioni di Macron.