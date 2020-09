Barozzi, confermata protesta lunedì contro le scelte della Provincia

I genitori, gli studenti e i docenti del Barozzi di Modena confermano le due giornate di manifestazione fissate per il 14 e il 15 settembre ( qui l'articolo ) per ribadire 'la posizione di contrarietà dei rappresentanti dei genitori, degli studenti e dei docenti in merito alla decisione unilaterale della provincia di cedere dei locali del Barozzi al Muratori'.'Si ritiene opportuno riportare la Comunicazione che il Consiglio di Istituto, tre giorni fa, hainoltrato alla Provincia di Modena. Nella lettera il presidente del Consiglio di Istituto e la Dirigente scolastica riferiscono che il 2 settembre si è riunita la Commissione ristretta incaricata dal Consiglio e dall’Amministrazione Provinciale di riesaminare la situazione degli spazi al fine di pervenire ad un accordo tra i due enti. In quella sede era stato con forza assicurato che in ogni caso le aule non sarebbero state “assegnate” al Liceo Muratori ma “temporaneamente prestate”. Della temporaneità dell’attribuzione delle aule al Muratori non si trova tuttavia riscontro nella comunicazione in esame - affermano in una nota genitori, alunni e insegnanti -. Il Consiglio di Istituto ha formulato, su sollecitazione dell’Amministrazione Provinciale, una proposta di mediazione così riassunta: “Considerata la situazione di emergenza sanitaria e la necessità, per tutte le scuole, di spazi che assicurino il doveroso distanziamento, il Consiglio dell’Istituto Barozzi ritiene che si possa porre termine al contenzioso con una soluzione di mediazione che assegni una delle aree al Liceo Muratori lasciando l’altra area all’Istituto Barozzi. Si ritiene infine di grandissima importanza ricordare che l’Istituto Barozzi non dispone di aule sufficientemente spaziose da ospitare le 27 classi che contano più di 25 alunni. Si tratta di una difficoltà manifestatasi già prima dell’emergenza sanitaria ed ora amplificata dalla necessità di mettere in atto doverose misure di distanziamento per le quali nelle aule di dimensione standard possono essere ospitati al massimo 22 alunni” e ribadisce la necessità dell’abbattimento di quattro pareti divisorie'.'Quest’ultima richiesta era già stata presentata in una lettera del 10 luglio, il cui seguito è ormai noto a tutti - chiude la nota -. Così come è noto a tutti che i molteplici tentativi di mediazione, le lettere e i comunicati stampa non hanno mai ottenuto risposte adeguate nelle sedi adeguate'.