Campogalliano, Bonaccini visita azienda del candidato nella sua lista

Visita istituzionale del presidente della Regione Stefano Bonaccini alla azienda Abc Bilance di Campogalliano. L'occasione è stata la festa per i 35 anni della azienda e la presentazione di un ‘laboratorio di taratura’.

Ricordiamo che l'amministratore delegato di Abc Bilance, Damiano Pietri, presidente dei giovani imprenditori di Confartigianato, è stato candidato alle ultime elezioni regionali proprio nella lista 'Bonaccini presidente', ottenendo 781 preferenze (qui l'articolo). In precedenza Pietri è stato consigliere comunale di opposizione rispetto alle giunte di centrosinistra a Campogalliano.

“I nuovi servizi erogati – ha spiegato Damiano Pietri in occasione della visita istituzionale di Bonaccini – sono affiancati da una nuova piattaforma digitale. La piattaforma permetterà di ragionare in ottica di manutenzione predittiva, anche grazie ad algoritmi pensati per migliorare continuamente la gestione delle bilance e quindi ottimizzare i costi di gestione degli strumenti di pesatura”.

“Un'altra dimostrazione dell'eccellenza del nostro tessuto imprenditoriale e un segnale importante che le nostre aziende non si arrendono e continuano a investire, nonostante la tremenda pandemia che stiamo affrontando in questo periodo - ha detto Bonaccini -. Crediamo fortemente che l'innovazione e la qualità siano i punti di forza che ci permetteranno di competere sui mercati nazionali e internazionali e come Regione assicuriamo il nostro sostegno a tutte le realtà economiche che intraprendono questa strada'.