Voto Regione, le preferenze; ecco i modenesi che sbarcano in Regione

Tre consiglieri comunali per il Pd, uno per la lista del presidente, due per la Lega, uno per Fratelli d'Italia e uno per i 5 Stelle. E' con ogni probabilità questa la nuova squadra di consiglieri regionali modenesi. In base alle preferenze ottenute scatterebberoper il Pd,di Azione,del Carroccio,per i meloniani eper i grillini. Probabile comunque l'ingresso di(giunto quarto nella lista Pd), in caso di conferma come assessore della Costi, mentre nutre qualche speranza(secondo nella lista del presidente) in caso di promozione in giunta della Pigoni.Ecco le preferenze ottenute dai candidati nelle liste che saranno rappresentate, anche da non modenesi, in Consiglio regionale.COSTI PALMA 6.536SABATTINI LUCA 6.031MALETTI FRANCESCA 5.534BOSCHINI GIUSEPPE 5.237CAMPEDELLI ENRICO 4.778SERRI LUCIANA 4.711BOSI GIULIA MARTINA 3.548REBECCHI PIER GIORGIO 334PIGONI GIULIA 1.521ADANI ROBERTO 661PIETRI DAMIANO 534GIOVENZANA CHIARA 318BERGAMASCHI EUGENIA 251COPPELLI ERIKA 140TORTINI STEFANO MARIO 90BORSARI MAURIZIO 31TRANDE PAOLO 2.057BIAGINI ERICA 783CORNIA CINZIA 603MAGNONI CARLO 419ARBORE ALDO 364SENTIMENTI MAURO 235VENTURELLI MARTINA 213ASCARI DONATELLA 140BARGI STEFANO 3.926PELLONI SIMONE 3.008MAGNANI SIMONA 2.779LODI ROBERTO 2.573BERTOLINI ISABELLA 2.211BOCCALETTI FEDERICA 1.542GIROTTI ZIROTTI CRISTINA 1.514GARUTI ROBERTO 508BARCAIUOLO MICHELE 1.327CUOGHI LUCA 510BETTINI MARIA CRISTINA 341DONDI DANIELA 267MESSORI MARINA 253SPICA ANTONINO 193SPATARO CARMELO 141ZAGNOLI MARIA GRAZIA 124PLATIS ANTONIO 825GALLI ANDREA 348BARBI MASSIMO 156FONTANA FEDERICA 117PASQUALI PAOLA GAETANA 48CADOSSI ELISABETTA 47STEFANI MOIRA 43DE CICCO GIORGIO 1GIBERTONI GIULIA 683MEDICI MONICA 433AMICI GIUSEPPE 346GIBELLINI ALESSANDRO 133GIORDANO EMILIO 109STEVANIN PAOLO 51PICHLER SOLANGE 47ALDROVANDI ALICE 44