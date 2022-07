Cannabis, esposti in Prefettura: ‘Leggi valgono anche per Santori’

Sono due gli esposti presentati in Prefettura a Bologna dopo le esternazioni di Mattia Santori ( oggi ribadite ), il quale si è autodenunciato in quanto coltivatore di cannabis.A firmare gli esposti sono gli esponenti di Fdi Gianluca Vinci e Galeazzo Bignami. 'Se vi è qualche sentenza che ritiene non perseguibile penalmente chi coltiva fino a tre piantine per uso personale, resta comunque un illecito amministrativo in base all’articolo 75 DPR 309/90 del Testo Unico sugli Stupefacenti, illeciti che non verrebbero aboliti neppure dalla legge di riforma in discussione alla Camera - spiega il deputato Vinci in una nota -. Tale articolo prevede che chi fa uso personale di cannabis sia convocato dal Prefetto e, se necessario, sia accompagnato in un percorso ad hoc. Poiché la legge vale per tutti, e anche per il consigliere Pd Santori, abbiamo segnalato il caso in Prefettura. Ovviamente se altri esponenti del Pd o della sinistra volessero autodenunciarsi per gli eventuali illeciti da loro commessi, li invitiamo a farlo e prontamente segnaleremo responsabilmente anche le loro esternazioni'.