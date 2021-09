Capo comunicazione Donini: 'I no green pass latrano di repressione'

'Ieri al Parco Novi Sad di Modena, mentre a pochi metri di distanza i 'No green pass' latravano confusamente di repressione, questi ragazzi - nell'ambito del Festivalfilosofia - mettevano in scena 'Libertà al metro quadro', la narrazione dei loro lockdown, di quel simbolico metro quadrato dentro cui sono rimasti confinati a lungo i loro sogni, le loro ambizioni, l'impossibilità dell'amore, le loro vite'. A usare questi termini è Stefano Aurighi, storico portavoce di Bonaccini e oggi coordinatore della comunicazione dell'assessorato alla Salute della Regione Emilia Romagna guidato da Raffaele Donini. Ricordiamo che alla manifestazione di ieri hanno partecipato un migliaio di persone. Una manifestazione pacifica e autorizzata, alla quale hanno partecipato anziani, ragazzi e famiglie. Una manifestazione che non ha visto alcun accenno violento e durante la quale è stato ribadito il no di una parte di cittadini alla introduzione del Green Pass, una norma che oggi in Italia, unico Paese al mondo, esclude chi non ha il passaporto sanitario di accedere al lavoro.