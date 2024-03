Castaldini e Platis: 'Fiducia a Giacobazzi, Piergiulio sia capolista'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Comprendiamo il momento perché conosciamo bene Piergiulio. Ha passione politica, tiene alla sua città e alla comunità di Forza Italia. Siamo certi che ci saranno nuove occasioni di confronto e di chiarimento con Piergiulio. È scontata la nostra fiducia ed è chiara la volontà di averlo non solo in lista, ma ovviamente capolista di Forza Italia a Modena'.

'Il lavoro svolto da Giacobazzi in questi cinque anni in consiglio è stato meticoloso e puntuale sia per le tante denunce presentate sia per le numerose proposte presentate. Ci si avvia verso una campagna elettorale importante contro un’accozzaglia senza precedenti: Mezzetti è riuscito a mettere assieme le otto correnti del Pd, i grillini ed Azione in un colpo solo.

È perfino arrivato a scaricare il sindaco uscente Muzzarelli sull’annoso tema della raccolta rifiuti e sui problemi della sicurezza e del degrado urbano. È evidente come il PD sia pronto a tutto pur di non perdere Modena. Questo spinge, ancora con più determinazione, Forza Italia ad essere centrale nel dibattito politico e nella costruzione di un’alternativa vera e fattiva al sistema di potere che, dal 1945 a oggi, incancrenisce questa città' - chiudono Castaldini e Giacobazzi.