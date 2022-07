Dai 5 Stelle ad Articolo 1: la nuova vita politica di Max Bugani

Porte aperte in Articolo 1 per Max Bugani e Marco Piazza, i due storici esponenti del Movimento 5 Stelle a Bologna, hanno annunciato l’addio alla compagine pentastellata e l’approdo nel partito del ministro Roberto Speranza. Che accoglie i due ormai ex ‘grillini’: “Un caloroso benvenuto a Max Bugani nella famiglia di Articolo 1. Lavoreremo insieme per un’Italia più giusta“, fa sapere il ministro, segretario di Articolo 1.Bugani è stato anche capo dello staff dell'ex sindaco di Roma , Virginia Raggi, e per anni punto di riferimento del M5S regionale.“La nostra è una collaborazione che da tempo ci accomuna e che ora si evolve in una scelta politica e di campo molto importante ed impegnativa. Una scelta, quella di Bugani e Piazza, non facile per la loro storia politica e l’impegno profuso in questi anni”, riconosce Vladimiro Ferri, segretario di Articolo 1 Bologna.In molti, però, nel Movimento 5 Stelle non hanno preso bene la decisione di Bugani e Piazza. Tanto che da alcuni portavoce e attivisti di Bologna e provincia chiedono le dimissioni dai ruoli istituzionali che ricoprono in Comune a Bologna. “Per consentire una rappresentanza pentastellata nel Consiglio comunale di Bologna, ci aspettiamo che il consigliere Piazza dia le proprie dimissioni, in coerenza con la sua decisione di abbandonare il movimento”, scrivono gli attivisti.“Ora, però, non è il tempo di pensare a chi abbandona. È tempo di compattarsi e ripartire, dai temi e dai nostri principi non negoziabili, indicati dal presidente Conte. Siamo pronti per affrontare questa sfida elettorale finalmente da protagonisti“, assicurano, ironizzando su Bugani. “Il M5S piange l’addio di Marco Piazza, considerato da Max Bugani il miglior consigliere d’Italia, e dello stesso Max Bugani assessore ai Rapporti con il consiglio comunale di Bologna”, si legge nella nota firmata da Carolina De Lucia e Luca Nicotri (Zola Predosa), Fabio Selleri (Castenaso), Ezio Roi (Imola), Bruno Crepaldi (Sala Bolognese), Pietro Latronico (Castel San Pietro Terme), Luciano Tentoni (San Lazzaro di Savena), Leo Veronesi (Calderara di Reno), Alessandro Corbari (Monte San Pietro), Stefano Colangeli (Valsamoggia). “L’addio dei due ex grillini finalmente consentirà al territorio di uscire da un’impasse durata anni, in cui il ‘Laboratorio Bologna’ ha impedito, di fatto, il coordinamento tra città e provincia”, concludono.Lo stesso diktat arriva dai parlamentari del M5S, e in particolare dai due coordinatori regionali dell’Emilia-Romagna Gabriele Lanzi e Marco Croatti. “Chi lascia l’M5s lasci anche ogni incarico – affermano – per rispetto degli elettori e per dimostrare che la scelta non è legata al mantenimento della carica”. I 5 Stelle ricordano che “a Bologna nel 2021 è stato costruito un accordo programmatico che ha visto l’M5S sostenere il sindaco Matteo Lepore. In virtù di quell’accordo politico e programmatico il simbolo dell’M5S ha raccolto quasi 5.000 voti. Siamo certi che Massimo Bugani, che ha raccolto 361 preferenze, e Marco Piazza, eletti e nominati nei rispettivi ruoli istituzionali proprio grazie all’M5S, rassegneranno le loro dimissioni dai loro incarichi”.