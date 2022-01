Ecco la circolare Pregliasco: 'Interventi chirurgici solo per vaccinati'

'Dalla settimana del 10 gennaio si ritiene necessario rivedere la programmazione degli interventi riservando l'attività a pazienti che possiedono il green pass rafforzato (vaccinazione/guarigione)'. A mostrare la circolare-choc firmata dal dottor Pregliasco è stato questa sera il conduttore di Fuori dal Coro su Rete4 Mario Giordano.Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs, Galeazzi la settimana scorsa era stato sentito in procura a Milano dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, in merito allo slittamento di tutti gli interventi non urgenti per i pazienti con fragilità, tra cui i non vaccinati con terza dose, presso l'Istituto. Il virologo aveva spiegato la scelta di aver dato 'indicazione ai curanti di fare una valutazione rispetto al rischio di fragilità' dei pazienti 'per riorganizzare e ottimizzare le sale operatorie per gli interventi più urgenti'.