Emergenza Covid-19, da Venturi 'spot' in diretta a Coop Alleanza 3.0

'Riconosciamo tutto quello che fa Coop in questa emergenza per tutto quello che serve all'Emilia Romagna e discutiamo insieme le modalità di spesa innovativa'. E ancora: 'Avremo nelle prossime giornate anche aggiornamenti progressivi rispetto a quello che sta studiando Coop Alleanza 3.0 per andare nella direzione di essere come sempre vicina ai suoi soci e ai cittadini'. Certo, non manca un cenno finale agli altri player della grande distribuzione ('Dovessi avere ritorni da altre centrali lo farò, ma intanto bene questa cosa che vi ho raccontato'), ma quello in cui si è lanciato ieri il commissario per l'emergenza sanitaria in Emilia Romagnanella solita diretta social è stato un vero e proprio 'spot' nei confronti delle misure messe sinora in campo da Coop Alleanza 3.0 per far fronte alla emergenza coronavirus. Misure importanti, delle quali abbiamo dato conto in modo diffuso , ma la lode così plateale, citando anche il presidente, da quello che oggi è di fatto il vero rappresentante (ancor più di) della Regione Emilia Romagna, a molti è apparsa stonata.Va detto, per onestà che spesso Venturi nelle sue dirette cita attività e donazioni meritevoli di aziende e privati (anche ieri è stata citata la Ferrari e la Lamborghini), ma la grande distribuzione rappresenta oggi nella tragica emergenza Covid-19, davvero un nodo strategico in termini economici e, forse, una equidistanza maggiore da parte della Regione sarebbe opportuna. In fondo anche per l'immagine stessa di Coop Alleanza 3.0 che è - senza ombra di dubbio - il primo player in questo segmento a livello regionale, che guarda a un pubblico diffuso e sempre meno ideologizzato e che probabilmente di queste uscite apologetiche non ha bisogno.