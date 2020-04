Coop Alleanza 3.0: così il Covid ha rivoluzionato il 'fare la spesa'

Blocco prezzi di 18mila prodotti confezionati per 2 mesi (fino al 31 maggio) a marchio Coop e non

Convenienza su spesa base (prodotti Coop più 400 prodotti marche)

Esposizione privilegiata dei prodotti di uso quotidiano per velocizzare la spesa

Easycoop e 'Unione fa la spesa': consegna gratuita per gli over 65 e disabili. Consegnate ad oggi spese a 5.000 persone in circa 200 Comuni convenzionati coinvolgendo oltre 100 associazioni. In Emilia Romagna 65 comuni serviti e consegnate quasi 2.700 spese a domicilio in collaborazione con 58 associazioni. Nel Modenese 14 comuni serviti e consegnate 314 spese a domicilio in collaborazione con 12 associazioni.

Librerie.coop consegna a domicilio 'libri da asporto'

Resta in questo contesto il nodo della spesa a domicilio che ha tempi di consegna ancora troppo lunghi. 'Easy coop era un servizio pensato per circa 1400 consegne al giorno - ha spiegato Turrini -. Oggi siamo arrivati fino a 18mila richieste giornaliere. Questo comporta tempi di consegna che ad oggi variano dai 21 ai 28 giorni. Nelle prossime settimane cercheremo di aumentare il numero di consegne giornaliere che sono già comunque salite a 2200'.

Domeniche chiuse per i negozi fino al 12 aprile e orario di chiusura alle 19.30

Fino a 200 euro in buoni spesa legati alla presenza oltre i 100 euro del governo

Estensione dell’assicurazione sanitaria nell’eventualità lavoratori positivi al Coronavirus

Per chi ha figli da gestire: flessibilità, cambio dei turni, recupero ore, ferie

Istituzione di un fondo ferie solidale a cui possono donare i colleghi, con 5.000 ore già donate dalla Cooperativa

Consulenza psicologica

Nuove assunzioni di 278 persone di cui in 205 in Emilia Romagna.

Donazioni, a un centinaio di associazione individuate sul territorio che si occupano di famiglie in difficoltà, di spese sospese

Donazione materiale sanitario per 4 milioni alla protezione civile

Applicazione di un ulteriore 10% sui buoni emessi dai Comuni

Donati quasi 800.000 euro per Caritas e Medici senza Frontiere

Fondo solidale per sostenere tutte le azioni in ambito sanitario, economico e sociale. Il fondo è alimentato dall'1% delle vendite del prodotto coop (1xtutti4 x te ) e dal 4% dello sconto ricevuto che vorranno donare i soci

10% di sconto sulla spesa a chi è in cassa integrazione

Previsto servizio che tramite app che rende possibile calendarizzare il proprio accesso nei negozi della Cooperativa, scegliendo la fascia oraria in cui si intende fare la spesa con una conferma di prenotazione.

Previsto un servizio di “click and collect” che partirà in via sperimentale in 4 negozi che consentirà di ordinare la spesa e passarla a ritirare.

In occasione delle festività pasquali donazione di 3.000 colombe a marchio Coop a 100 ospedali presenti nei territori in cui opera la Cooperativa da nord a Sud del Paese.

Dalla metà del mese nei negozi della Cooperativa alcuni spazi saranno riorganizzati per far trovare a soci e consumatori più velocemente i prodotti di uso più frequente. Questi articoli saranno accorpati in cinque kit: “prodotti base”, ossia pasta, riso, conserve di pomodoro, conserve di pesce, carne e legumi, acqua e condimenti pronti; “prima colazione” con biscotti, caffè, cereali; “ingredienti base” con farina, olio d’oliva, insaporitori; “disinfezione di superfici e tessuti”, “igiene della persona” che consta di salviette, fazzoletti e sapone liquido.

A livello sociale è evidente come i supermercati e gli ipermercati giochino un ruolo fondamentale nella drammatica emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Con i cittadini sigillati nelle proprie abitazioni, il supermercato è l'unico luogo dove è necessario andare per gli acquisti alimentari. Ecco allora che su questi centri, punti d'incontro che paradossalmente non possono essere vissuti come tali, si concentra l'attenzione di tutti gli italiani. Sulla loro sicurezza sanitaria, sui prezzi applicati, sulle consegne a domicilio, sulle file che occorre affrontare per accedervi.Oggi il principale player della grande distribuzione nella nostra Regione - e tra i più importanti in Italia - ha fatto il punto sulle iniziative messe in campo sinora, sul bilancio economico e sociale di questo mese di quarantena e sulle prospettive future.Parliamo dinella quale ha presentato i dati della Coop e ha risposto alle domande dei giornalisti.Turrini ha subito sottolineato un dato macroscopico: oggi i consumatori Coop Alleanza 3.0 (parliamo di 2,2 milioni di soci per 450 punti vendita in Italia) hanno ridotto drasticamente la loro presenza nei supermercati, ma quando ci vanno lo scontrino medio è notevolmente aumentato. Un equilibrio comunque largamente positivo per i conti coop. A livello percentuale parliamo di un 33% in meno di accessi (cioè di numero di scontrini) a fronte di uno scontrino medio più alto del 58,7%. Numeri che hanno portato la Coop ad aumentare gli incassi da dicembre a marzo di circa il 5%.Ina marzo 2020 rispetto a marzo 2019: vendite +4,5%, numero scontrini -33,0%, spesa media Mese +55,9%. A: numero scontrini -33,4%, spesa media +53,1%.Dal punto di vista deile misure adottate e presentate oggi da Turrini in sintesi sono queste:Dal punto di vista deiDal punto di vista