Evento filorusso, Azione stronca Muzzarelli: 'La sala non va concessa'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

non molla e attacca direttamente Muzzarelli sull'evento in programma a Modena il 20 gennaio 'C’è un evidente problema, che curiosamente non è citato con la stessa solerzia.

Il regolamento comunale esclude la concessione per “attività in contrasto con l’art.3 dello Statuto Comunale e/o con la legge”. E cosa dice l’art.3 dello Statuto Comunale? Lo ricordiamo volentieri al sindaco Muzzarelli: Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed estende i valori di giustizia, di libertà, di democrazia, di pace (….) Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia (…) Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, riconosce la primarietà dell’investimento culturale e sociale sull’infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell’identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa (…) Mariupol è il simbolo di come l’evento dell’associazione “culturale” in questione vada contro l’articolo 3 dello Statuto Comunale'.



'Ed è bene ricordare che è anche valutando il coraggio di scelte di dignità come questa che Azione baserà la sua rotta per le scelte future - continua Zanca -. Se al sindaco e alla sua giunta non bastasse il bombardamento del Teatro Drama, se non bastassero le macerie di una città distrutta per più dell’80% dei suoi edifici, se non bastassero gli attacchi missilistici contro l’ospedale di maternità, se non bastassero 22mila cittadini morti a seguito dell’assedio, se non bastasse la lettera che l’Ambasciata Ucraina in Italia ha inviato stamattina in Piazza Grande in cui si chiede di non concedere una sala pubblica perché “l’evento è una promozione della sanguinosa guerra scatenata dalla Russia contro uno Stato indipendente e sovrano”, se non bastasse tutto questo vogliamo ricordare a Muzzarelli che il presidente Vladimir Putin è ufficialmente ricercato dal Tribunale dell’Aia con l’accusa di crimini di guerra per aver deportato bambini e adolescenti ucraini in Russia, a cominciare dai bambini di Mariupol. Facciamo nostra la proposta di Vladislav Maistrouk, di non concedere lo spazio civico per questa vergognosa iniziativa e di invitare il 20 gennaio in quella stessa sala il sindaco di Mariupol Boychenko e i rifugiati della cittadina presenti a Modena e in Italia. Soprattutto si rilegga e rispetti lo Statuto caro sindaco che non è suo, ma dei cittadini e delle cittadine modenesi, il suo compito è difenderlo'.