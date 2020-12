Flash Mob a Le Polle contro le restrizioni anti-Covid

Si è tenuto questa mattina, a Le Polle di Riolunato il previsto Flash mob contro le restrizioni previste dal Dpcm e per chiedere aiuti immediati a chi lavora nelle filiera del turimo in Appennino.'Ho voluto portare solidarietà agli operatori della nostra Montagna abbandonati da Governo e Regione - spiega il consigliere regionale Fdi Michele Barcaiuolo -. Non esistono attività non essenziali, quando queste attività sono il lavoro per migliaia di famiglie. È assurdo pensare che, ad oggi, nel Recovery Fund su 209 miliardi solo 3 siano previsti per il turismo. Il turismo, in Italia, deve essere una delle architravi della nostra ripresa'. Insieme a Barcaiuolo era presente anche una delegazione Lega guidata dal senatore Stefano Corti e dalla referente per la montagna Simona Magnani. 'A sostegno degli amici della montagna per far sentire la propria voce in questo difficile momento' - il commento del consigliere regionale Lega Stefano Bargi presente insieme al collega Simone Pelloni.