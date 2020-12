Dpcm anti-Covid, montagna in ginocchio: domenica flash mob a Riolunato

'Il recente Dpcm governativo ha messo la montagna in ginocchio: non restiamo in silenzio'. E' questo lo slogan del flash mob che si terrà domenica 13 dicembre alle 10 alla stazione sciistica Le Polle di Riolunato. Una manifestazione spontanea che riunisce per la prima volta tutti gli operatori della filiera della montagna penalizzati dagli ultimi Dpcm anti-Covid.Alla manifestazione aderirà anche Luciano Magnani, presidente onorario dei Maestri di sci italiani e presidente regionale dei Maestri di sci.'Non ho organizzato io la manifestazione, ma ne condivido le motivazioni - afferma Magnani -. Purtroppo la montagna sta subendo un danno enorme da questo Decreto. Noi viviamo di turismo e con le piste da sci chiuse l'intero comparto è in ginocchio. Ormai difficilmente il Governo potrà fare retromarcia sulla scelta di chiudere le piste e allora servono aiuti e sussidi immediati per tutta la filiera della montagna. Dai maestri di sci, ai dipendenti stagionali, da chi lavora nei rifugi agli albergatori. La manifestazione di domenica è un modo per dire che noi ci siamo e vogliamo essere ascoltati'.Al flash mob è prevista anche la partecipazione di diversi sindaci.Sarà presente anche una delegazione della Lega.