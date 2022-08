Il Papa piange Darya Dugina: 'Gli innocenti pagano la guerra'

'Penso alla povera ragazza volata in aria per una bomba sotto il sedile della macchina a Mosca, gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti! Pensiamo a questa realtà e diciamoci l'un l'altro la guerra è una pazzia. E coloro che guadagnano con la guerra, con il commercio delle armi, sono dei delinquenti che ammazzano l'umanità'. Così Papa Francesco ha fatto riferimento durante l'Udienza generale in Aula Paolo VI alla morte di Darya Duginain un attentato a Mosca. La politologa e giornalista russa Darya Dugin era figlia del filosofo Aleksandr Dugin , ritenuto uno dei massimi ideologi delle politiche del Cremlino e fermo sostenitore dell’offensiva militare in Ucraina.'Rinnovo l'invito a porre fine alla guerra. Che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia.