'A uccidere la figlia di Dugin sono stati i servizi speciali ucraini'

Sarebbero stati i “servizi speciali ucraini” a organizzare e a compiere l’attentato in cui sabato scorso ha perso la vita la politologa e giornalista russa Darya Dugin, figlia del filosofo Aleksandr Dugin, ritenuto uno dei massimi ideologi delle politiche del Cremlino e fermo sostenitore dell’offensiva militare in Ucraina. Lo ha riferito all’agenzia russa Tass il Servizio federale per la sicurezza di Mosca, noto con l’acronimo Fsb.Secondo quanto sostenuto dai servizi russi, a compiere l’attentato sarebbe stata un’agente ucraina poi fuggita in Estonia, Vovk Natalya Pavlovna. La donna sarebbe entrata in Russia insieme alla figlia a fine luglio e avrebbe poi iniziato a monitorare gli spostamenti e la vita quotidiana della cronista, classe 1992. Secondo quanto comunicato in giornata da fonti delle forze dell’ordine russe, Dugin sarebbe morta a causa dell’esplosione di un ordigno installato nella sua auto e innescato a distanza.Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodimyr Zelensky, dal canto suo, aveva negato ogni coinvolgimento nell’omicidio affermando che Kiev non è “uno stato criminale”. Dugin è ritenuto uno dei principali ideatori dello sfondo teorico e filosofico delle politiche nazionaliste del presidente Vladimir Putin.