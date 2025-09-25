Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Flotilla vuole creare problemi al governo. Dobbiamo mandare la Marina e dichiarare guerra a Israele?'

La Premier Meloni: 'Condanna totale per l'attacco. Ma tutto questo è gratuito, pericoloso e irresponsabile'

“La mia condanna di quello che è accaduto stanotte è totale, stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità. Il ministro Crosetto ha autorizzato la nave Fasan ad avvicinarsi per garantire soccorso e assistenza alle persone che dovessero essere in pericolo, anche se non è previsto l’uso della forza militare“. Lo dice Giorgia Meloni, a margine dei lavori dell’assemblea generale delle Nazioni Unite e in riferimento all'avanzamento della Flottilla e gli attacchi con oggetti volanti accusati da alcune imbarcazioni, tra cui italiane, fortunatamente senza feriti
“Tutto questo è gratuito, pericoloso e irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità e infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti a Gaza, che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore”.

 

 

