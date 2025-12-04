Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

In casa il morto sbagliato, famiglie sotto shock

In casa il morto sbagliato, famiglie sotto shock

La bara arriva in abitazione, ma la salma non è quella del congiunto: caos all’ospedale Maria Santissima Addolorata nel Catanese

Grave episodio all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, nel Catanese, dove le salme di due uomini deceduti martedì scorso sono state scambiate al momento della consegna ai familiari. I due defunti, coetanei e ricoverati nella stessa struttura, si trovavano uno accanto all’altro nella camera mortuaria in attesa del nulla osta per la restituzione.

Una delle salme è stata preparata dall’agenzia funebre e trasferita nell’abitazione del presunto familiare. Solo una volta aperta la bara, i parenti hanno scoperto che il corpo non apparteneva al loro congiunto. Nel frattempo, l’altra salma era rimasta in obitorio: non essendoci parenti presenti, nessuno si era accorto dello scambio.

Avvisate le pompe funebri, il corpo è stato riportato in ospedale, dove è stato possibile accertare l’errore e ristabilire l’identità dei due defunti. Si è reso così necessario un ulteriore cambio di abiti e una nuova preparazione delle salme, creando momenti di forte disagio e smarrimento per tutti i coinvolti.

Il segretario provinciale del Pd, Giuseppe Pappalardo, ha definito l’accaduto 'un fatto estremamente grave che colpisce nel profondo la dignità delle persone e delle famiglie coinvolte'. Ha inoltre sollecitato l’Asp di Catania ad avviare una verifica interna immediata per individuare le responsabilità e adottare misure che impediscano il ripetersi di episodi simili. 'Il Pd provinciale – ha concluso – seguirà con la massima attenzione l’evoluzione dei fatti affinché sia fatta piena chiarezza'.

