Nuovo ospedale di Carpi: progetto sempre più definito

Si è conclusa una fase fondamentale per l’iter urbanistico dell’Accordo operativo per la realizzazione del nuovo Ospedale di Carpi, con la chiusura del Comitato Urbanistico di Area Vasta (Cuav). Si chiude la fase di valutazione da parte degli enti competenti, che hanno espresso parere favorevole, procedendo con i successivi adempimenti amministrativi previsti.Il procedimento, seguito dal Comune di Carpi e dall’Azienda Usl di Modena, ha coinvolto la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Modena e tutti i soggetti istituzionali e tecnici chiamati a esprimersi in merito alla sostenibilità ambientale, territoriale e infrastrutturale dell’intervento. Hanno espresso parere favorevole numerosi enti, nell’ambito delle rispettive competenze: Arpae, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Aimag, Atersir, Snam, Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Enac, Sbba, Autostrada del Brennero S.p.A., Ausl di Modena nella funzione del Dipartimento di Sanità Pubblica, e Amo.L’esito favorevole del Cuav consente di anticipare i tempi rispetto al cronoprogramma inizialmente previsto di circa trenta giorni, avanzando sugli adempimenti stabiliti nel cronoprogramma approvato in sede di Conferenza territoriale socio sanitaria (Ctss). Questo risultato è l’esito di una fase di intenso lavoro tecnico che ha portato alla redazione dell’Accordo operativo, consegnato dall’Azienda Usl di Modena nell’autunno 2025 al Comune di Carpi.Lo strumento urbanistico attuativo definisce in modo puntuale le aree interessate, le opere accessorie e infrastrutturali, la ripartizione delle competenze tra i soggetti coinvolti, i criteri ambientali e gli standard energetici.Per il Comune di Carpi, il prossimo passaggio sarà l’approvazione dell’Accordo operativo in Consiglio comunale, che costituirà dichiarazione di pubblica utilità.“Questo passaggio segna un avanzamento fondamentale per procedere con il nuovo Ospedale.– dichiara il sindaco di Carpi Riccardo Righi –. Ringrazio i tecnici comunali, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Modena, l’Azienda Usl, Arpae e tutti gli enti coinvolti che hanno contribuito, con serietà e competenza, a chiudere questa fase in tempi rapidi. È il risultato di un lavoro corale e di una responsabilità condivisa”.Con la conclusione di questa fase, prosegue il percorso per la realizzazione del nuovo Ospedale di Carpi, con l’avvio della fase esecutiva degli espropri, all’interno di una visione condivisa che guarda al rafforzamento e all'ammodernamento della rete territoriale provinciale.