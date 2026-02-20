Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, via del Mercato: aperto il bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 alloggi

Modena, via del Mercato: aperto il bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 alloggi

Si tratta di 2 palazzine da 35 appartamenti ciascuna, no gas, in classe energetica A4, con numerosi servizi, pertinenze e spazi comuni

2 minuti di lettura
E’ stato aperto il 16 febbraio scorso e scadrà il 17 marzo alle 12 il primo bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 appartamenti a Modena nel Comparto “Modena Moderna”, posizionato tra via del Mercato, via S. Forghieri e viale M. Finzi, in posizione comoda al centro storico di Modena; nelle vicinanze il parco di via Gerosa, il nuovo supermercato Esselunga, la Casa della Comunità, la scuola primaria e secondaria G. Marconi, la stazione ferroviaria, la scuola innovativa e il Centro per l’impiego.

Dei 4 edifici residenziali che realizzeranno Abitcoop e CMB nell’area, sono attualmente in costruzione i primi due fabbricati (Lotti 2C e 2D), che comprendono 70 appartamenti destinati alla proprietà convenzionata; ulteriori due edifici, per altri 70 appartamenti, saranno invece dedicati alla locazione convenzionata e oggetto di un futuro Bando.

'L’edilizia convenzionata è fondamentale per rispondere a una domanda di casa crescente da parte di cittadini che cercano soluzioni abitative di qualità a prezzi accessibili, e siamo contenti di poter finalmente aprire alle prenotazioni – dichiara Simona Arletti, Presidente di Abitcoop -. Ancor più perché insieme all’Amministrazione stiamo contestualmente completando la più importante azione di rigenerazione urbana sul territorio di Modena e senza ulteriore consumo di suolo.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Si concretizza la nostra mission: la Cooperazione al servizio della Comunità'.

Il progetto è orientato alla sostenibilità ambientale e all’elevata qualità abitativa: tutti gli edifici saranno No Gas, in Classe energetica A4, con soluzioni costruttive volte a ridurre consumi ed emissioni. Ogni Lotto è dotato di spazi comuni a servizio dei residenti, tra cui una sala condominiale al piano terra accessibile anche dall’esterno, depositi per biciclette e ampie aree verdi private e di vicinato, per un totale di circa 8.400 mq. A completamento dell’intervento, il Comune realizzerà al centro del nuovo quartiere il Parco dell’Inclusività, con ulteriori 7.500 mq di verde pubblico attrezzato e fruibile.

Trattandosi di edilizia convenzionata, la possibilità di acquisto da parte dei cittadini interessati è subordinata al possesso di una serie di requisiti specifici che riguardano la cittadinanza, la residenza e/o l’attività lavorativa, le eventuali proprietà e il reddito del nucleo familiare. È poi prevista una priorità nella scelta dell'appartamento in capo a particolari categorie di cittadini richiedenti (under 40, nuclei familiari monogenitoriali, nuclei con anziani o con un componente disabile ecc.). La consegna dei primi appartamenti è prevista per la fine del 2026.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Policlinico di Modena, supereroi portano strumenti per la Chirurgia pediatrica

Policlinico di Modena, supereroi portano strumenti per la Chirurgia pediatrica

Scandalo Fondazione di Modena, il mattatoio delle responsabilità

Scandalo Fondazione di Modena, il mattatoio delle responsabilità

'Scandalo Fondazione di Modena, presidente Tiezzi si dimetta: a tutela dell'ente stesso'

'Scandalo Fondazione di Modena, presidente Tiezzi si dimetta: a tutela dell'ente stesso'

Modena, città ostile a bici e pedoni: sabato flash mob per strade sicure

Modena, città ostile a bici e pedoni: sabato flash mob per strade sicure

Servizio idrico AIMAG, perdite della rete al 36,5%, le ombre dietro alle luci del piano industriale

Servizio idrico AIMAG, perdite della rete al 36,5%, le ombre dietro alle luci del piano industriale

Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

Venti euro trattati come carta straccia: l'intollerabile 'ciao poveri' del presidente della Fondazione di Modena

Articoli più Letti La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Sfruttate e multate

Sfruttate e multate

Rimini, il Papa questa estate parteciperà al Meeting di CL

Rimini, il Papa questa estate parteciperà al Meeting di CL

Turismo, grazie alla Camera di Commercio torna 'Modena ti regala una notte'

Turismo, grazie alla Camera di Commercio torna 'Modena ti regala una notte'

Il decadente parallelo di Zuppi tra Ramadan e Cristianesimo e quel monito di Ratzinger sul multiculturalismo

Il decadente parallelo di Zuppi tra Ramadan e Cristianesimo e quel monito di Ratzinger sul multiculturalismo