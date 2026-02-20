Modena, via del Mercato: aperto il bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 alloggi

E’ stato aperto il 16 febbraio scorso e scadrà il 17 marzo alle 12 il primo bando per l'assegnazione in proprietà convenzionata di 70 appartamenti a Modena nel Comparto “Modena Moderna”, posizionato tra via del Mercato, via S. Forghieri e viale M. Finzi, in posizione comoda al centro storico di Modena; nelle vicinanze il parco di via Gerosa, il nuovo supermercato Esselunga, la Casa della Comunità, la scuola primaria e secondaria G. Marconi, la stazione ferroviaria, la scuola innovativa e il Centro per l’impiego.Dei 4 edifici residenziali che realizzeranno Abitcoop e CMB nell’area, sono attualmente in costruzione i primi due fabbricati (Lotti 2C e 2D), che comprendono 70 appartamenti destinati alla proprietà convenzionata; ulteriori due edifici, per altri 70 appartamenti, saranno invece dedicati alla locazione convenzionata e oggetto di un futuro Bando.'L’edilizia convenzionata è fondamentale per rispondere a una domanda di casa crescente da parte di cittadini che cercano soluzioni abitative di qualità a prezzi accessibili, e siamo contenti di poter finalmente aprire alle prenotazioni – dichiara Simona Arletti, Presidente di Abitcoop -. Ancor più perché insieme all’Amministrazione stiamo contestualmente completando la più importante azione di rigenerazione urbana sul territorio di Modena e senza ulteriore consumo di suolo.Si concretizza la nostra mission: la Cooperazione al servizio della Comunità'.Il progetto è orientato alla sostenibilità ambientale e all’elevata qualità abitativa: tutti gli edifici saranno No Gas, in Classe energetica A4, con soluzioni costruttive volte a ridurre consumi ed emissioni. Ogni Lotto è dotato di spazi comuni a servizio dei residenti, tra cui una sala condominiale al piano terra accessibile anche dall’esterno, depositi per biciclette e ampie aree verdi private e di vicinato, per un totale di circa 8.400 mq. A completamento dell’intervento, il Comune realizzerà al centro del nuovo quartiere il Parco dell’Inclusività, con ulteriori 7.500 mq di verde pubblico attrezzato e fruibile.Trattandosi di edilizia convenzionata, la possibilità di acquisto da parte dei cittadini interessati è subordinata al possesso di una serie di requisiti specifici che riguardano la cittadinanza, la residenza e/o l’attività lavorativa, le eventuali proprietà e il reddito del nucleo familiare. È poi prevista una priorità nella scelta dell'appartamento in capo a particolari categorie di cittadini richiedenti (under 40, nuclei familiari monogenitoriali, nuclei con anziani o con un componente disabile ecc.). La consegna dei primi appartamenti è prevista per la fine del 2026.