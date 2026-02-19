'Dall’altro lato solo una parte della maggioranza (vista la nota contrarietà di alcuni consiglieri), ideologica e lontana dalla realtà quotidiana, continua a sostenere il folle, dannoso e inutile piano di estensione della ZTL proposta nella scorsa legislatura.
Forza Italia: 'Ztl Carpi, se la giunta vuole limitare l’estensione a poche vie possiamo concordare'
De Rosa: 'Ma il sindaco deve garantire che in futuro non vi saranno mai più ulteriori estensioni. In caso contrario ci mobiliteremo'
