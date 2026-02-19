Forza Italia: 'Ztl Carpi, se la giunta vuole limitare l’estensione a poche vie possiamo concordare'

'Lo scontro emerso nei giorni precedenti all’interno della maggioranza in relazione all’allargamento della ZTL in centro storico non ci stupisce più di tanto francamente. Dopotutto, nonostante le numerose sollecitazioni da parte di Forza Italia anche in Consiglio Comunale, per ultimo nel dicembre del 2025, fin da inizio mandato non sono mai state chiare le vere e reali intenzioni della giunta sull’estensione della zona a traffico limitato. Da un lato sindaco e assessore Poletti, anche dopo la grande mobilitazione nella scorsa legislatura del comitato 'Ztl no grazie' da noi promosso, hanno garantito a inizio mandato a commercianti, residenti e associazioni di categoria che se mai ci fosse stato un allargamento dell’attuale ZTL questo sarebbe stato limitato a poche vie e comunque non prima di azioni propedeutiche necessarie (parcheggi, riqualificazione, arredi, trasporto pubblico adeguato e tanto altro). Nessuna di queste azioni propedeutiche si è ancora vista, dunque, come si può parlare di estensione della ZTL? Era la solita promessa?' A parlare è consigliere comunale di Forza Italia a Carpi, Michele De Rosa.'Dall’altro lato solo una parte della maggioranza (vista la nota contrarietà di alcuni consiglieri), ideologica e lontana dalla realtà quotidiana, continua a sostenere il folle, dannoso e inutile piano di estensione della ZTL proposta nella scorsa legislatura.E’ arrivato il momento di essere chiari e trasparenti su questo tema nei confronti della cittadinanza, questo “gioco” della maggioranza è diventato abbastanza ridicolo e noioso. Il Sindaco dica una volta per tutte se intende onorare quanto promesso alla cittadinanza ad inizio mandato o se intende assecondare ancora ad oltranza una parte della sua maggioranza ideologica ed estremista e di conseguenza (indirettamente) sfiduciare l’Assessora da lui nominata (viste le dichiarazioni pubbliche fatte in precedenza). Dica, inoltre, in caso di estensione della ZTL quali sono le vie del centro storico interessate di cui fino ad oggi nessuno ha mai avuto notizia - continua De Rosa -. Forza Italia continua a ribadire la sua forte contrarietà al folle progetto di estensione della ZTL in centro storico inizialmente ideato senza le azioni propedeutiche promesse anche dall’assessora Poletti che sono fondamentali, partendo dall’aumento del numero di parcheggi. Se l’intento della Giunta è realmente quello di limitare l’estensione a poche vie, ma comunque prima riqualificando e creando nuovi parcheggi, allora è un compromesso su cui possiamo essere d’accordo ma dopo ciò dobbiamo accantonare definitivamente la questione ZTL e il sindaco deve garantire che in futuro non vi saranno mai più ulteriori estensioni.In caso contrario ci mobiliteremo con il Comitato 'Ztl no grazie', come abbiamo fatto nella scorsa legislatura raccogliendo oltre 2.500 firme, per fermare quello che riteniamo essere un danno al centro storico già ampiamente messo a dura prova sotto tutti i punti di vista ma soprattutto a livello economico e commerciale'.