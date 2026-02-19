Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Forza Italia: 'Ztl Carpi, se la giunta vuole limitare l’estensione a poche vie possiamo concordare'

Forza Italia: 'Ztl Carpi, se la giunta vuole limitare l’estensione a poche vie possiamo concordare'

De Rosa: 'Ma il sindaco deve garantire che in futuro non vi saranno mai più ulteriori estensioni. In caso contrario ci mobiliteremo'

2 minuti di lettura
'Lo scontro emerso nei giorni precedenti all’interno della maggioranza in relazione all’allargamento della ZTL in centro storico non ci stupisce più di tanto francamente. Dopotutto, nonostante le numerose sollecitazioni da parte di Forza Italia anche in Consiglio Comunale, per ultimo nel dicembre del 2025, fin da inizio mandato non sono mai state chiare le vere e reali intenzioni della giunta sull’estensione della zona a traffico limitato. Da un lato sindaco e assessore Poletti, anche dopo la grande mobilitazione nella scorsa legislatura del comitato 'Ztl no grazie' da noi promosso, hanno garantito a inizio mandato a commercianti, residenti e associazioni di categoria che se mai ci fosse stato un allargamento dell’attuale ZTL questo sarebbe stato limitato a poche vie e comunque non prima di azioni propedeutiche necessarie (parcheggi, riqualificazione, arredi, trasporto pubblico adeguato e tanto altro). Nessuna di queste azioni propedeutiche si è ancora vista, dunque, come si può parlare di estensione della ZTL? Era la solita promessa?' A parlare è consigliere comunale di Forza Italia a Carpi, Michele De Rosa.
 

'Dall’altro lato solo una parte della maggioranza (vista la nota contrarietà di alcuni consiglieri), ideologica e lontana dalla realtà quotidiana, continua a sostenere il folle, dannoso e inutile piano di estensione della ZTL proposta nella scorsa legislatura.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E’ arrivato il momento di essere chiari e trasparenti su questo tema nei confronti della cittadinanza, questo “gioco” della maggioranza è diventato abbastanza ridicolo e noioso. Il Sindaco dica una volta per tutte se intende onorare quanto promesso alla cittadinanza ad inizio mandato o se intende assecondare ancora ad oltranza una parte della sua maggioranza ideologica ed estremista e di conseguenza (indirettamente) sfiduciare l’Assessora da lui nominata (viste le dichiarazioni pubbliche fatte in precedenza). Dica, inoltre, in caso di estensione della ZTL quali sono le vie del centro storico interessate di cui fino ad oggi nessuno ha mai avuto notizia - continua De Rosa -. Forza Italia continua a ribadire la sua forte contrarietà al folle progetto di estensione della ZTL in centro storico inizialmente ideato senza le azioni propedeutiche promesse anche dall’assessora Poletti che sono fondamentali, partendo dall’aumento del numero di parcheggi. Se l’intento della Giunta è realmente quello di limitare l’estensione a poche vie, ma comunque prima riqualificando e creando nuovi parcheggi, allora è un compromesso su cui possiamo essere d’accordo ma dopo ciò dobbiamo accantonare definitivamente la questione ZTL e il sindaco deve garantire che in futuro non vi saranno mai più ulteriori estensioni.
In caso contrario ci mobiliteremo con il Comitato 'Ztl no grazie', come abbiamo fatto nella scorsa legislatura raccogliendo oltre 2.500 firme, per fermare quello che riteniamo essere un danno al centro storico già ampiamente messo a dura prova sotto tutti i punti di vista ma soprattutto a livello economico e commerciale'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, lite in centro storico: tunisino arrestato per violenza e lesioni a un poliziotto

Carpi, lite in centro storico: tunisino arrestato per violenza e lesioni a un poliziotto

Carpi, così Righi tenta di parlare di Ztl per distrarre l'attenzione dal nodo Aimag

Carpi, così Righi tenta di parlare di Ztl per distrarre l'attenzione dal nodo Aimag

Carpi, Morelli (Azione): 'A rischio la realizzazione del futuro ospedale, mettere subito mano al Ramazzini'

Carpi, Morelli (Azione): 'A rischio la realizzazione del futuro ospedale, mettere subito mano al Ramazzini'

Ospedale Ramazzini di Carpi, Natalia Caproni nuova responsabile della Radiologia

Ospedale Ramazzini di Carpi, Natalia Caproni nuova responsabile della Radiologia

Promozione: La Pieve non muore mai, anche col Castellarano arrivano punti dopo il 90'

Promozione: La Pieve non muore mai, anche col Castellarano arrivano punti dopo il 90'

Carpi, buon pareggio a Perugia

Carpi, buon pareggio a Perugia

Articoli più Letti Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini

Pavullo, tenta di rubare un'auto da una concessionaria: denunciato un 32enne del Mali

Pavullo, tenta di rubare un'auto da una concessionaria: denunciato un 32enne del Mali

Articoli Recenti Lega: 'Piumazzo di Castelfranco Emilia, strade e cimitero nel degrado: cittadini stanchi di promesse'

Lega: 'Piumazzo di Castelfranco Emilia, strade e cimitero nel degrado: cittadini stanchi di promesse'

Discarica Finale Emilia, pressing sul sindaco dal Comitato: 'Emetta ordinanza per lo stop'

Discarica Finale Emilia, pressing sul sindaco dal Comitato: 'Emetta ordinanza per lo stop'

Indebitamento da gioco d'azzardo: 101 persone agli sportelli dell'Unione Terre d'Argine

Indebitamento da gioco d'azzardo: 101 persone agli sportelli dell'Unione Terre d'Argine

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli