La risposta di Arpae nella parte iniziale di questa comunicazione si sofferma sulle solite e inaccettabili giustificazioni che scandalosamente negano una situazione drammatica di inquinamento ambientale che è ormai conclamato da tempo. Ma poi nella parte finale di questo documento Arpae si concentra sulla richiesta del sindaco e qui emerge come l'iniziativa dello stesso sia stata improvvida e priva dei requisiti necessari. Di fatto la lettera di richiesta del sindaco si è rivelata essere una semplice letterina di facciata ed il paradosso è che sia proprio Arpae a stigmatizzare questo aspetto. Arpae nella sostanza richiama il fatto che se il sindaco volesse veramente bloccare i conferimenti dei rifiuti dovrebbe emettere un'Ordinanza utilizzando i poteri che gli sono conferiti dalla normativa relativa al Testo Unico sugli Enti Locali'. Così Maurizio Poletti, portavoce Osservatorio civico Ora tocca a noi che da anni si batte, anche a livello giudiziario, contro l'ampliamento della discarica a Finale Emilia. 'Siamo di fronte ad un clamoroso paradosso nel quale Arpae sembra quasi indicare al sindaco la strada dell'Ordinanza come unica possibilità per bloccare i conferimenti dei rifiuti.
Discarica Finale Emilia, pressing sul sindaco dal Comitato: 'Emetta ordinanza per lo stop'
Il Comitato Civico Ora Tocca a noi si fa forza di una indicazione contenuta nella risposta di Arpae alla lettera del sindaco di Finale Emilia
La risposta di Arpae nella parte iniziale di questa comunicazione si sofferma sulle solite e inaccettabili giustificazioni che scandalosamente negano una situazione drammatica di inquinamento ambientale che è ormai conclamato da tempo. Ma poi nella parte finale di questo documento Arpae si concentra sulla richiesta del sindaco e qui emerge come l'iniziativa dello stesso sia stata improvvida e priva dei requisiti necessari. Di fatto la lettera di richiesta del sindaco si è rivelata essere una semplice letterina di facciata ed il paradosso è che sia proprio Arpae a stigmatizzare questo aspetto. Arpae nella sostanza richiama il fatto che se il sindaco volesse veramente bloccare i conferimenti dei rifiuti dovrebbe emettere un'Ordinanza utilizzando i poteri che gli sono conferiti dalla normativa relativa al Testo Unico sugli Enti Locali'. Così Maurizio Poletti, portavoce Osservatorio civico Ora tocca a noi che da anni si batte, anche a livello giudiziario, contro l'ampliamento della discarica a Finale Emilia. 'Siamo di fronte ad un clamoroso paradosso nel quale Arpae sembra quasi indicare al sindaco la strada dell'Ordinanza come unica possibilità per bloccare i conferimenti dei rifiuti.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari
Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso
Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini
Pavullo, tenta di rubare un'auto da una concessionaria: denunciato un 32enne del MaliArticoli Recenti
Indebitamento da gioco d'azzardo: 101 persone agli sportelli dell'Unione Terre d'Argine
Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli
Voto a Vignola, rientra la spaccatura in Forza Italia: centrodestra compatto su Pasini
Carpi, Morelli (Azione): 'A rischio la realizzazione del futuro ospedale, mettere subito mano al Ramazzini'