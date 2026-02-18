Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Voto a Vignola, rientra la spaccatura in Forza Italia: centrodestra compatto su Pasini

Una nota che arriva dopo i distinguo all'interno di Forza Italia che fa capo all'area vicina al coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi

'Tutto il centrodestra si presenta compatto e determinato alle prossime elezioni amministrative, annunciando ufficialmente il proprio appoggio alla candidatura civica di Angelo Pasini a sindaco di Vignola'. È questa la sintesi della nota diffusa dai tre coordinatori regionali: il senatore Michele Barcaiuolo per Fratelli d’Italia, Valentina Castaldini per Forza Italia e Matteo Rancan per la Lega.

'Dopo un lungo e proficuo colloquio avuto con Federico Ropa, sindaco di Zocca e incaricato dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi di affiancare Giancarlo Ceci e la segreteria locale in vista delle elezioni amministrative ad oggi non c'è ancora una convergenza totale sul nome di Pasini, sia a livello locale che regionale' - aveva detto Frontini. Parole superate dalla nota odierna.

 

'Accogliamo con favore la candidatura di Angelo Pasini alla carica di sindaco di Vignola e sosteniamo il suo impegno alla guida di una coalizione di centrodestra e civica in vista delle prossime elezioni comunali. L’esperienza maturata in questi anni, in ambito amministrativo e non solo, rappresenta una base solida per riprendere a lavorare nell’interesse della città, con un metodo fondato su trasparenza, ascolto, capacità decisionale e rispetto delle regole, rafforzando al contempo la collaborazione con enti e istituzioni per migliorare servizi e sicurezza - continuano Barcaiuolo, Castaldini e Rancan -.
Vignola ha oggi bisogno di persone preparate, che abbiano già dimostrato con i fatti un’attenzione concreta alla città: manutenzioni, cura degli spazi pubblici e sicurezza devono tornare a essere priorità quotidiane. La città deve ritrovare centralità e autorevolezza, con un’Amministrazione capace di difendere le proprie prerogative e di dialogare con i livelli istituzionali superiori nell’interesse esclusivo della comunità. L’ospedale rappresenta un punto imprescindibile, così come la difesa del commercio al dettaglio e il rilancio del centro storico. Per questo riteniamo importante sostenere un progetto amministrativo serio e concreto, capace di stare al fianco delle famiglie e delle imprese che creano lavoro e contribuiscono alla crescita della nostra comunità'.

