Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Elezioni Vignola, spaccatura in Forza Italia: l'area di Giacobazzi si mette di traverso sul nome di Pasini

Elezioni Vignola, spaccatura in Forza Italia: l'area di Giacobazzi si mette di traverso sul nome di Pasini

Frontini: 'Ad oggi non c'è ancora una convergenza totale sul nome di Pasini, sia a livello locale che regionale: pensiamo a candidato alternativo'

2 minuti di lettura
'Si sta lavorando per allargare e compattare la coalizione, in modo da definire il candidato sindaco entro fine febbraio'. A dirlo in una nota è Alberto Frontini, già assessore dal 2017-2020 ed esponente vignolese di vecchia data. Una nota che suona come una brusca frenata rispetto all'annuncio di ieri del candidato sindaco Angelo Pasini il quale aveva sottolineato di aver avuto la convergenza di tutto il centrodestra. Una frenata tutta interna a Forza Italia, perchè Lega e Fdi hanno già dato il proprio sostegno a Pasini.


'Dopo un lungo e proficuo colloquio avuto con Federico Ropa, sindaco di Zocca e incaricato dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi di affiancare Giancarlo Ceci e la segreteria locale in vista delle elezioni amministrative ad oggi non c'è ancora una convergenza totale sul nome di Pasini, sia a livello locale che regionale - afferma Frontini - e dispiace che ci siano fughe in avanti da parte di politici locali, che non fanno altro che rallentare il processo di definizione del candidato sindaco e incrinare solo i rapporti interni.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Si sta lavorando con l'obiettivo o di superare le divergenze e procedere con Pasini o proporre un candidato alternativo che possa compattare la coalizione e allargarla alle altre forze politiche civiche e ai cittadini che non si ritrovano rappresentati dall'attuale amministrazione Muratori'.


'Il malcontento nei confronti dell'attuale Giunta a mio avviso è tanto, ma è necessario trovare il giusto profilo che possa rappresentare tutti se si vuole davvero vincere e governare bene, e dubito che i nomi che circolano ora siano all'altezza delle aspettative di tanti vignolesi. Penso che alcuni esponenti del centrodestra locale, si stiano muovendo nel modo giusto, tanti lo stanno riconoscendo in questi giorni, nel solo interesse di poter dare a Vignola la migliore proposta alternativa di amministrazione della città; non ci riconosciamo in quanto fatto nell'ultima legislatura, e abbiamo tutto l'interesse perché sia data ai Vignolesi la possibilità di avere un Sindaco e un'Amministrazione all'altezza dei tanti bisogni della città. È necessaria però la giusta trasparenza e collaborazione da parte di tutti - conclude Frontini - e superare i personalismi di chi vorrebbe gestire Vignola pensando solo al proprio interesse personale. Abbiamo già visto in passato dove ci ha portato tutto questo, e non possiamo permetterci di ricommettere lo stesso errore'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Emergenza 118 in montagna, Ausl replica ai numeri di Forza Italia con numeri propri: 'Nessun peggioramento'

Emergenza 118 in montagna, Ausl replica ai numeri di Forza Italia con numeri propri: 'Nessun peggioramento'

Elezioni a Vignola, Pasini: 'Ho accettato di candidarmi a sindaco per tutto il centrodestra'

Elezioni a Vignola, Pasini: 'Ho accettato di candidarmi a sindaco per tutto il centrodestra'

Emergenza 118 in montagna, Bettini e Platis (Fi) davanti al Policlinico: 'Così più rischi per cittadini e turisti'

Emergenza 118 in montagna, Bettini e Platis (Fi) davanti al Policlinico: 'Così più rischi per cittadini e turisti'

Scandalo Fondazione di Modena, da Platis segnalazione al Mef: 'Concentrazione abnorme di poteri in contrasto alla 231'

Scandalo Fondazione di Modena, da Platis segnalazione al Mef: 'Concentrazione abnorme di poteri in contrasto alla 231'

Fondazione di Modena, Forza Italia porta lo scandalo sul tavolo del Ministro Giorgetti

Fondazione di Modena, Forza Italia porta lo scandalo sul tavolo del Ministro Giorgetti

Raid vandalico su auto in sosta, Forza Italia e Lega alle istituzioni: 'Serve segnale forte'

Raid vandalico su auto in sosta, Forza Italia e Lega alle istituzioni: 'Serve segnale forte'

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Onorevole Dondi (Fdi): 'Scandalo Fondazione Modena, attuale governance non può più essere ritenuta affidabile'

Onorevole Dondi (Fdi): 'Scandalo Fondazione Modena, attuale governance non può più essere ritenuta affidabile'

Sempre più forte la lotta al tumore: la rete sanitaria modenese si presenta

Sempre più forte la lotta al tumore: la rete sanitaria modenese si presenta

Sicurezza fiumi, i comitati modenesi incontrano Regione ed Aipo: 'Criticità chiare, basta rinvii'

Sicurezza fiumi, i comitati modenesi incontrano Regione ed Aipo: 'Criticità chiare, basta rinvii'

Caffè Concerto, il Tar non accoglie la richiesta di RREM

Caffè Concerto, il Tar non accoglie la richiesta di RREM