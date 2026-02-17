Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Amo, Giacobazzi (Fi): 'Si stanno sgretolando i muri'

Scandalo Amo, Giacobazzi (Fi): 'Si stanno sgretolando i muri'

'Passo dopo passo, sta emergendo un quadro molto più ampio e complesso rispetto alla narrazione iniziale. Sapevo che si sarebbe arrivati a questo punto'

2 minuti di lettura
'L’azione di responsabilità avviata e i nuovi sviluppi delle indagini sull'ammanco Amo confermano che al di là delle diverse reazioni politiche, i muri si stanno fisiologicamente sgretolando, quasi in modo naturale. Dopo il primo muro, quello che aveva portato anche gli amministratori a puntare il dito esclusivamente contro una dipendente, ora iniziano a cedere anche gli altri muri, e con essi anche i tentativi maldestri di alcuni soggetti di escludere a priori eventuali responsabilità oggettive da parte dei vertici dell’azienda'. A parlare, dopo la conferenza stampa di ieri di Andrea Bosi, è il capogruppo di Forza Italia a Modena, Piergiulio Giacobazzi.

'Il via libera all’azione di responsabilità civile deliberata dall’Assemblea dei soci nei confronti dei ruoli apicali segna un cambio di prospettiva importante e che conferma ciò che era intuibile fin dall’inizio. Ho ripetuto per mesi che bisognava solo avere pazienza. Se è facile esprimere giudizi politici e di opportunità politica, è necessario conoscere le carte per ricostruire responsabilità e dinamiche interne. Ed è proprio per questo che alcune astensioni nell’assemblea di ieri, nel voto espresso da alcuni sindaci, possono essere comprese. Senza documentazione o con documentazione monca, non si può pretendere che la politica supplisca al lavoro degli inquirenti, soprattutto sulle conclusioni.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Passo dopo passo, sta emergendo un quadro molto più ampio e complesso rispetto alla narrazione iniziale. Sapevo che si sarebbe arrivati a questo punto. E non per presunzione, ma perché era evidente che la vicenda non potesse esaurirsi 'in una sola puntata'. Questa è una pagina molto importante per la politica modenese. Non solo perché restituisce verità a una comunità che ha diritto di sapere cosa sia accaduto in un’azienda pubblica, e con i soldi pubblici, ma anche perché dimostra che il tempo delle semplificazioni è finito'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Scandalo Amo, non basta la conciliazione: per Reggianini e Burzacchini serve azione di responsabilità'

'Scandalo Amo, non basta la conciliazione: per Reggianini e Burzacchini serve azione di responsabilità'

Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'

Scandalo Amo, Platis: 'Bosi si complimenta per l’alto senso civico dei suoi due predecessori, inqualificabile'

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'

Gara affidamento servizio trasporto pubblico, Bosi: 'Approvazione a stretto giro'

Maxi ammanco AMO: pagherà anche Reggianini

Maxi ammanco AMO: pagherà anche Reggianini

Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Elezioni Vignola, spaccatura in Forza Italia: l'area di Giacobazzi si mette di traverso sul nome di Pasini

Elezioni Vignola, spaccatura in Forza Italia: l'area di Giacobazzi si mette di traverso sul nome di Pasini

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Da ufficio ad abitazione, Modena Volta Pagina: 'Solo 10 richieste, misura Comune già fallita'

Da ufficio ad abitazione, Modena Volta Pagina: 'Solo 10 richieste, misura Comune già fallita'

M5S: Elisabetta Canovi nuova coordinatrice del gruppo territoriale Modena

M5S: Elisabetta Canovi nuova coordinatrice del gruppo territoriale Modena

Anche incursioni di minori dopo la chiusura al cimitero di San Cataldo

Anche incursioni di minori dopo la chiusura al cimitero di San Cataldo

Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini

Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini