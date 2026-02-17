La dottoressa Natalia Caproni è la nuova responsabile facente funzione della Radiologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi. La professionista, da tempo in servizio presso lo stesso ospedale carpigiano, prende il posto del dottor Raffaele Sansone, andato in pensione lo scorso dicembre. Con determina della Direzione dell’Ausl di Modena, alla dottoressa Caproni è stato assegnato anche l’incarico della Sicurezza Clinica e dell’Efficacia Diagnostica della risonanza magnetica dell’Ospedale di Carpi. Classe 1974, Caproni è nativa di Morbegno (Sondrio) e si è laureata all’Università di Modena e Reggio Emilia in Medicina e Chirurgia, conseguendo successivamente la specializzazione di radiodiagnostica nella stessa Università nel 2006. Autrice di alcune opere scientifiche, è anche componente della Società Italiana di Radiologia Medica.
'In attesa del concorso che determinerà stabilmente il successore del dottor Sansone, la dottoressa Caproni sarà sicuramente in grado di valorizzare al meglio la sua esperienza maturata negli ultimi anni presso l’Ospedale di Carpi, proseguendo con grande capacità il lavoro portato avanti dal suo predecessore – afferma la Direzione dell’Azienda USL di Modena -. Alla dottoressa Caproni vanno i migliori auguri di buon lavoro e al dottor Sansone un sincero ringraziamento per il suo impegno e la sua professionalità dimostrata in tanti anni di servizio'.
Ospedale Ramazzini di Carpi, Natalia Caproni nuova responsabile della Radiologia
Nominata in qualità di facente funzione, subentra al dottor Raffaele Sansone, andato in pensione nelle scorse settimane

