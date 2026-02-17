A Vignola, visioni sonore con Elena Rosa Lavita, Arlo Bigazzi e OSSI

Sabato 21 febbraio, con inizio alle 21, il Circolo Ribalta ospiterà uno split concert che si preannuncia come uno degli appuntamenti più stimolanti della stagione per gli appassionati di sperimentazione sonora. Protagonisti della serata saranno Elena Rosa Lavita e Arlo Bigazzi, con visuals di Alberto Danelli, e OSSI, progetto definito “Italian Psychedelic Storyteller”. Un incontro tra melodie visionarie, ambient-noise, art rock e psichedelia surrealista contemporanea, capace di trasformare il palco in un vero e proprio laboratorio percettivo. Elena Rosa Lavita, Arlo Bigazzi si definiscono un artigiano e una visionaria della musica, condividono la passione per il basso elettrico e le sue varianti, alle cui sonorità affidano il ruolo di protagonista assoluto invece che di accompagnamento. Una collaborazione 'incosciente” e vagamente surreal/surrealista, un cabinet of curiosities nel cosmo della musica contemporanea. La scommessa di OSSI è quella di provare a maneggiare con spirito contemporaneo, e con un’ottica di ricerca e sperimentazione, il mondo garage/psych, senza smarrire le qualità di energia e immediatezza comunicativa.

Stefano Soranna