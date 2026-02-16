Elezioni, Vignola per tutti appoggia la candidatura di Angelo Pasini

'Vignola per tutti appoggia convintamente la candidatura a Sindaco di Angelo Pasini'. A confermarlo è la stessa lista di cui Angelo Pasini è stato capogruppo nell'ultima consiliatura. 'Assieme alla nostra consigliera Roberta Amidei, Angelo Pasini ha condotto un’opposizione sempre propositiva sulle questioni che riguardavano l’interesse collettivo della nostra cittadina ma, nello stesso tempo, anche una forte azione di contrasto alle molte decisioni dannose che la Giunta Muratori ha portato avanti, come il progetto per il nuovo ipermercato di via per Sassuolo, la vendita delle Farmacie Comunali e la rigenerazione dell’ex mercato in Viale Mazzini con l’eliminazione del parcheggio interno'.

'Angelo ha rappresentato bene lo spirito di totale servizio e disinteresse che ha sempre animato la nostra Lista Civica che da 30 anni è protagonista della scena politica vignolese. È stato un punto di riferimento costante, sia delle forze di opposizione che oggi appoggiano la sua candidatura, sia dei tantissimi cittadini che si sono rivolti a lui in questi 5 anni per chiedere aiuto, offrendo sempre un ascolto attento, concreto e, soprattutto, competente. Da vice Sindaco, da Sindaco per breve tempo e anche da consigliere di opposizione ha sempre dimostrato attenzione e cura per il nostro territorio.

Siamo sicuri che Angelo incarni alla perfezione la volontà di dare, dopo questi anni di trascuratezza e stasi, nuova vita a Vignola e finalmente delle risposte alle richieste di maggiore sicurezza, un maggiore decoro agli spazi pubblici, un’attenzione particolare alle attività commerciali e agricole del territorio, una maggiore cura delle nostre scuole, una valorizzazione dei giovani e degli spazi a loro dedicati, un vero rilancio turistico e culturale della nostra città' - conclude in una nota la lista civica Vignola per tutti.

