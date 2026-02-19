La polizia di Carpi ha arrestato un tunisino di 24 anni per lesione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.
Il 17 febbraio scorso, intorno alle 13, la polizia è intervenuta in centro per una lite: il 24enne in evidente stato di agitazione, ha insultato e minacciato di morte le persone presenti e gli agenti, fino al punto di aggredire fisicamente un poliziotto, spingendolo violentemente e facendolo rovinare a terra.
Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccarlo.
Sulla base delle testimonianze raccolte, gli operatori hanno ricostruito quanto accaduto: poco prima dell’arrivo della Polizia l’indagato aveva insultato e minacciato una donna per futili motivi.
Nella giornata di ieri, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
Carpi, lite in centro storico: tunisino arrestato per violenza e lesioni a un poliziotto
Il 24enne in evidente stato di agitazione, ha insultato e minacciato di morte le persone presenti e gli agenti, aggredendo fisicamente un poliziotto
La polizia di Carpi ha arrestato un tunisino di 24 anni per lesione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Carpi, Morelli (Azione): 'A rischio la realizzazione del futuro ospedale, mettere subito mano al Ramazzini'
Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari
Pavullo: Andrea Sacchi alla guida del Pronto Soccorso
Voto a Vignola, il Pd ricandida la Muratori ma Smeraldi corre da solo. Centrodestra unito su Pasini
Pavullo, tenta di rubare un'auto da una concessionaria: denunciato un 32enne del MaliArticoli Recenti
Lega: 'Piumazzo di Castelfranco Emilia, strade e cimitero nel degrado: cittadini stanchi di promesse'
Discarica Finale Emilia, pressing sul sindaco dal Comitato: 'Emetta ordinanza per lo stop'
Indebitamento da gioco d'azzardo: 101 persone agli sportelli dell'Unione Terre d'Argine
Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli