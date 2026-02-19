Carpi, lite in centro storico: tunisino arrestato per violenza e lesioni a un poliziotto

La polizia di Carpi ha arrestato un tunisino di 24 anni per lesione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il 17 febbraio scorso, intorno alle 13, la polizia è intervenuta in centro per una lite: il 24enne in evidente stato di agitazione, ha insultato e minacciato di morte le persone presenti e gli agenti, fino al punto di aggredire fisicamente un poliziotto, spingendolo violentemente e facendolo rovinare a terra.

Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccarlo.

Sulla base delle testimonianze raccolte, gli operatori hanno ricostruito quanto accaduto: poco prima dell’arrivo della Polizia l’indagato aveva insultato e minacciato una donna per futili motivi.

Nella giornata di ieri, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

