Ospedale Mirandola, il Pd: 'Fare chiarezza, serve consiglio comunale aperto'

'Rimarrà il pronto soccorso anche alla luce delle nuove norme che il Governo sta varando?'

'Abbiamo chiesto - assieme alla Lista Mirandola 50mila – che nel prossimo consiglio comunale del 23/02/2026 si discuta la mozione che chiede di convocare un consiglio comunale aperto sull’organizzazione sanitaria e ospedaliera del sistema nord modenese. La recente iniziativa pubblica del 4 febbraio a Palazzo Vischi, evento che doveva chiarire il futuro del Santa Maria Bianca una volta realizzato il Ramazzini come da progetto, non ha chiarito gran che. La direzione dell’AUSL ha chiesto ad alcuni primari di illustrare il loro lavoro presso l’ospedale di Mirandola. Ne è emerso un contenuto di elevata qualità, cosa su cui nessuno aveva alcun dubbio. Ma una volta che il nuovo ospedale di Carpi sarà finito, questo contenuto dove svolgerà la propria attività? L’ospedale di Mirandola avrà più reparti, meno reparti, gli stessi reparti? I primari saranno di nuovo a scavalco? Offriremo ai cittadini prestazioni qualificate oppure ci accontenteremo di quelle elementari, perché quelle elevate saranno riservate a Carpi? Rimarrà il pronto soccorso anche alla luce delle nuove norme che il Governo sta varando?' A intervenire è la segreteria Pd di Mirandola.

'Il direttore dell'AUSL ha spiegato che bisogna cambiare perché il mondo cambia, ma come non lo ha detto.
Cosa conterrà l’ospedale di Carpi lo si sa già, basta leggere l’avviso pubblicato dall’AUSL. Non ci è dato sapere cosa conterrà l’ospedale di Mirandola alla fine del percorso ideato per Carpi, né che accordi la sindaca Budri abbia stretto al riguardo. E’ per questo necessario affrontare la questione nel luogo di massima rappresentanza istituzionale del territorio, il Consiglio Comunale. Così come per Aimag ci troviamo a chiedere un consiglio comunale aperto per non firmare delle deleghe in bianco circa il futuro del nostro territorio. E dato il figurone fatto dalla sindaca Budri su servizi come acqua e rifiuti, certo non possiamo evitare di chiedere un confronto chiaro e accurato, un’analisi approfondita e un’individuazione di soluzioni di prospettiva per l’Ospedale che serve non solo Mirandola ma tutto il territorio della Bassa'.

