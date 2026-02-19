Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo: braccialetto antiviolenza a 700 donne che lavorano in ospedale

Sassuolo: braccialetto antiviolenza a 700 donne che lavorano in ospedale

Il dispositivo chiamato WinLet presentato questa mattina dalla start up milanese premiata da Amazon che lo ha brevettato

2 minuti di lettura
Un comodo ‘device’ da indossare al polso, che può scongiurare aggressioni contro le donne, in ogni contesto. È questo il dono pensato dalla Fondazione Ospedale di Sassuolo Onlus per tutte le professioniste donne che operano in ospedale: medici, infermiere, oss, impiegate e anche per tutte le collaboratrici delle aziende di servizi presenti all’interno della struttura sanitaria.Stamattina la Presidente della Fondazione Micol Pifferi ha simbolicamente consegnato il primo ‘WinLet’ ad alcune operatrici che operano in ospedale. Nei prossimi giorni, tutte le donne che lavorano in ospedale potranno ritirare il proprio dispositivo, direttamente alla reception dell’Ospedale di Sassuolo.All’evento ha partecipato anche Pier Carlo Montali, CEO dell’azienda milanese Security Watch, premiata come Start Up dell'anno da Amazon, che ha brevettato il dispositivo e che ha spiegato alle donne riunite nella sala convegni, per l’occasione, come funziona e a cosa serve questo innovativo ‘strumento’ di difesa personale. Un aiuto importante per evitare aggressioni e violenze, semplice da usare ed efficace.WinLet è un dispositivo per la sicurezza pensato per prevenire le aggressioni di cui, purtroppo, sono vittime in modo particolare le donne. Dal bracciale elettronico, infatti, può partire un allarme sonoro e chiamate d’emergenza, premendo tre volte il ‘Panic Button’.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il dispositivo ha l’aspetto di uno smartwatch, e può essere un alleato fondamentale per chi si trova in una situazione di potenziale pericolo.
 

WinLet si attiva premendo il ‘Panic Button’ tre volte. Un’operazione che richiede pochissimo tempo, ma decisiva perché, così facendo, scattano immediatamente tre differenti funzionalità. Una volta attivato, WinLet emette un suono ad alta frequenza superiore ai 110 decibel che ha lo scopo di scoraggiare potenziali aggressori e metterli in fuga. Nel contempo, invia un messaggio di allarme ad una serie di contatti selezionati dall’utente, avvisando che è in atto un tentativo di aggressione e inviando anche la posizione in tempo reale. Infine, WinLet inoltra una chiamata alla centrale operativa di Civis Spa, società di vigilanza attiva 24 ore su 24, che prova a contattare la persona da cui è arrivata la richiesta di intervento e, in caso di assenza di risposta, contatta le forze dell’ordine. Per attivare queste due ultime funzioni, basta scaricare l’App del dispositivo e sottoscrivere un abbonamento mensile.
 

“Ho sempre pensato e sperimentato – spiega Micol Pifferi, Presidente della Fondazione – che la relazione tra le persone sia parte integrante della cura. L’ospedale è luogo di cura: la serenità dei rapporti interpersonali è fondamentale.
Come Fondazione ci auguriamo che il dono di oggi possa essere di conforto e aiuto agli operatoti per permettere loro di preservare questa condizione”.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Elezioni Vignola, Massa (FI): 'Da sempre al servizio della città, pieno sostegno ad Angelo Pasini'

Elezioni Vignola, Massa (FI): 'Da sempre al servizio della città, pieno sostegno ad Angelo Pasini'

Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

Voto a Vignola, Fdi contro Giacobazzi (Fi): 'Rincorre candidature virtuali per rendite di posizione'

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo