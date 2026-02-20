Policlinico di Modena, supereroi portano strumenti per la Chirurgia pediatrica

Anche quest’anno i supereroi hanno fatto il loro ingresso nel reparto di Pediatria del Policlinico di Modena portando con loro degli importanti strumenti al servizio della Chirurgia Pediatrica. L’iniziativa di scena oggi, venerdì 20 febbraio, ha visto come protagonista l'Associazione Team Enjoy ed è stata collegata al periodo appena terminato di carnevale, replicando un analogo momento organizzato il 4 marzo dello scorso anno. Capitan America, Spider-Man, Batman e altre supereroine hanno portato sorrisi e momenti di gioia ai piccoli pazienti ricoverati, ma non solo. Dalle loro mani è stato infatti consegnato al dottor Pier Luca Ceccarelli, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della Chirurgia Pediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, un presidio che consiste in un sistema di illuminazione LINX per la sala operatoria, uno strumento tecnologico progettato per supportare e migliorare la qualità degli interventi chirurgici pediatrici. Il dispositivo sarà messo a disposizione dell’équipe del dottor Ceccarelli, contribuendo ad aumentare la sicurezza e la precisione durante le procedure chirurgiche dedicate ai piccoli pazienti.'La donazione – spiega Nicola Ortugno, Presidente dell’Associazione Team Enjoy – nasce da una raccolta fondi promossa dall’Associazione Team Enjoy in collaborazione con diverse realtà imprenditoriali del territorio e con l’Azienda Ospedaliero-universitaria. L’iniziativa rientra nel progetto solidale natalizio organizzato dal Bar Brio insieme alle attività commerciali del territorio di Casinalbo e Baggiovara, che ha permesso di raccogliere circa 3.500 euro.Il ricavato è stato destinato all’acquisto di tre presidi sanitari da donare alle strutture sanitarie coinvolte'.La giornata si è sviluppata in diversi momenti. I supereroi hanno fatto il loro arrivo nella struttura ospedaliera intorno alle ore 10.30, dopo la preparazione, e hanno visitato i bambini ricoverati in Chirurgia Pediatrica ma anche nei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica diretti dalla professoressa Barbara Predieri. Durante il giro nei reparti sono stati distribuiti matite colorate e libri da colorare ai bambini, regalando loro momenti di svago e leggerezza.'Iniziative come questa – chiosa il dottor Pier Luca Ceccarelli – rappresentano un valore straordinario per il nostro reparto e, soprattutto, per i nostri piccoli pazienti. La donazione di nuove tecnologie per la sala operatoria ci consente di migliorare ulteriormente la qualità e la sicurezza degli interventi chirurgici pediatrici, ma il gesto dei volontari e delle realtà del territorio porta con sé anche un messaggio di vicinanza e solidarietà che ha un impatto importante sul percorso di cura dei bambini e delle loro famiglie.A nome di tutta l’équipe di Chirurgia Pediatrica desidero esprimere un sincero ringraziamento all’Associazione Team Enjoy, al Bar Brio e a tutte le attività e i cittadini che hanno contribuito alla raccolta fondi, dimostrando una sensibilità e un’attenzione che fanno davvero la differenza'.