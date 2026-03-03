Modenesi a Dubai, più vicino il rientro
Antonio Spica, sulla nave MSC Euribia attraccata al porto di Dubai: 'Il traffico aereo sta lentamente riprendendo, forse rientremo da qui'
'Qui stiamo bene e siamo ancora fermi al porto di Dubai in nave, egregiamente assistiti da tutto il personale MSC', racconta Spica, che questa mattina ha aggiornato familiari e conoscenti sulla situazione. La Euribia avrebbe dovuto fare ritorno a Doha, da dove i passeggeri italiani avrebbero preso il volo per rientrare in patria. Ma la chiusura dello spazio aereo e le restrizioni alla navigazione hanno reso impossibile seguire il programma iniziale. Senza considerare che nelle ultime ore sono state diffuse notizie di attacchi anche a Doha.
Secondo quanto riferito da Spica, qualche spiraglio si è aperto nelle ultime ore: 'L’ultimo aggiornamento è di ieri sera con la parziale apertura di Abu Dhabi. Stamattina Dubai dovrebbe iniziare la riprogrammazione dei voli'. Nonostante ciò, la situazione resta incerta e i passeggeri attendono indicazioni ufficiali.
'Dobbiamo attendere comunicazione del comandante, così come mi è stato riferito ieri dall’unità di crisi della Farnesina che ho contattato.
Nel frattempo, anche le istituzioni locali hanno fatto sentire la propria vicinanza: 'Ieri mi ha contattato anche Francesca Silvestri, sindaco di Bastiglia, e la ringrazio'.
Nonostante la gravità della situazione geopolitica, dalla nave non si registrano segnali diretti di pericolo: 'Da qui no, neanche colonne di fumo. Dubai è proprio qui di fronte. Solo qualche forte boato sino a domenica pomeriggio', racconta Spica. «Stamattina due caccia in direzione Iran, credo, che si trova sulla sponda opposta'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Covid, 4700 contagi al concerto per possessori di Green Pass inglese
La pandemia globale di Coronavirus? Simulata nel 2019
Israele abbandona il Green Pass: con Omicron inutile e dannoso per l'economia
'Covid, chi si vaccina può sia infettarsi che contagiare gli altri'Articoli Recenti
Attacco all'Iran, modenesi fermi a Dubai: 'Forte preoccupazione, pensiamo positivo'
'Pace e giovani, avere coraggio come 80 anni fa'
In casa il morto sbagliato, famiglie sotto shock
Italia primo paese per accoglienza e cure ospedaliere per bambini da Gaza