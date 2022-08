Russia, uccisa nell’esplosione dell’auto la figlia di Dugin, ideologo di Putin

Daria Dugina, figlia del filosofo russo filo Putin, Alexander Dugin, è morta ieri sera intorno alle 21,45 locali a bordo dell'auto su cui viaggiava, esplosa alla periferia di Mosca. Dugina era alla guida del veicolo, una Toyota del padre, quando ha preso fuoco. 'Era completamente in fiamme, ha perso il controllo perché stava guidando ad alta velocità ed è volata sul lato opposto della strada', ha detto Andrei Krasnov, leader del movimento Russky Gorizont e conoscente della famiglia. 'Per quanto ho capito, l'obiettivo era il padre, o forse entrambi', ha detto all'agenzia russa. Alexander Dugin, leader del Movimento Eurasiatico, è vicino al presidente russo Vladimir Putin. Dugin è accreditato come 'guida spirituale' dell'invasione russa dell'Ucraina, ed è spesso definito 'il cervello di Putin'.

