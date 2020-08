'Immigrato defeca e si lava nudo nella fontana: Modena non lo merita'

'Mi sembra di aver letto nei giorni scorsi che l'Emilia Romagna di Bonaccini spenda 300.000 euro per avere come testimonial la star del cinema Stefano Accorsi (qui la notizia) per pubblicizzare il nostro turismo, e poi si vedono scene del genere”. Così Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia in Consiglio comunale, sul video pubblicato da La Pressa che riprende un richiedente asilo, in pieno giorno, che completamente nudo prima defeca e poi si lava nella Fontana del Graziosi.

“Modena non ha bisogno di scene del genere, tanto più una Modena che post lockdown sta cercando di ripartire sotto il profilo del turismo. Le attività della città stanno cercando in ogni modo di far tornare il loro giro di affari ed episodi così sono il peggior biglietto da visita che Modena può offrire ai visitatori. Se poi si considera che il video sui social ha superato le 10.000 visualizzazioni in poche ore, ben si capisce la portata negativa di questa pubblicità… - continua Giacobazzi -. Quella Fontana rappresenta tanto per la città e per i modenesi, oltre ad essere uno dei “punti forti” della bellezza culturale ed architettonica di Modena, tant'è che molti tour turistici locali partono proprio da quel monumento: una cosa simile non è concepibile, ma rispecchia appieno quanto queste “risorse” considerino davvero chi le accoglie. Purtroppo, come sempre, chi amministra girerà la testa dall’altra parte e non dirà nulla sull’accaduto”.