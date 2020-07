Accorsi testimonial Regione? A emiliano romagnoli costa 300mila euro

“Per conoscere il compenso percepito dall’artista ho dovuto fare un accesso atti, sarebbe stato più giusto e doveroso che l’informazione fosse comunicata in fase di presentazione del progetto in ottica di correttezza e trasparenza, senza costringere un consigliere ad utilizzare un atto ispettivo” commenta il consigliere.

Michele Barcaiuolo, Consigliere e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, ha richiesto alla Giunta specifiche in merito al cachet percepito da Stefano Accorsi, in qualità di Ambasciatore delle Città d'arte e del Cineturismo dell’Emilia Romagna per i prossimi tre anni.

