La Lega apre le porte anche a Reggio: in lista la civica Rubertelli

L'apertura della Lega, dimostrata a Modena con la candidatura di Isabella Bertolini , a mondi diversi da quelli storicamente legati al Carroccio, trova conferma speculare a Reggio Emilia.

Nella lista della Lega Reggio, infatti, sarà candidata la consigliera comunale di Alleanza Civica Cinzia Rubertelli. A dare conto è Reggio Report.

La leader del movimento civico reggiano, 47 anni, sposata, una figlia di 21 anni, consigliera comunale dal 2014, amministratore delegato di una realtà internazionale come Li&Pra (Prati Group), ha detto sì a una proposta di candidatura partita dai livelli nazionali della Lega.

La civica a Reggio e l’ex azzurra a Modena non sono gli unici colpi “extra” imposti da Salvini per allargare gli orizzonti del Carroccio: in tutte le province stanno infatti entrando candidature rappresentative del mondo civico, cattolico e moderato.